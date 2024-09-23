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Depremzedelerle moral gecesi: 300'den fazla eğitim çalışanı buluştu

Genç Eğitim Sendikası Kahramanmaraş İl Temsilciliği, 22 Eylül Pazar günü Elbistan'da depremzedelere yönelik "Eğitim Çalışanları Moral Buluşması ve Müzik Dinletisi" düzenledi. Etkinliğe 300'ü aşkın eğitim çalışanı katıldı ve büyük bir dayanışma sergilendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 17:18, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 17:19
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Depremzedelerle moral gecesi: 300'den fazla eğitim çalışanı buluştu

Programa, Genç Eğitim Sendikası Genel Başkanı Aras Ali Altıntaş'ın yanı sıra Genel Sekreter Ünsal Deniz, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Arslan, Teşkilatlanmadan Sorumlu Kamuran Arık ve Sendika Danışmanı Ahmet Furkan Aydın da katıldı. Genel Başkan Altıntaş ve Kahramanmaraş İl Başkanı Mesut Erden'in konuşmalarıyla başlayan gece, müzik dinletisi ve yöresel oyun havalarıyla devam etti.

"Bu milletin dayanışma ruhuyla yeniden ayağa kalkacağız"
Genel Başkan Aras Ali Altıntaş, konuşmasında depremin yarattığı yıkım ve bu zorlu süreçte eğitimcilerin üstlendiği rolün önemine dikkat çekti. "Hepimiz zor bir dönemden geçtik, hala da bu zorlukların izlerini taşıyoruz. Deprem, hepimizi derinden yaraladı, birçok kardeşimizi kaybettik, nice evler yıkıldı. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, bu milletin dayanışma ruhu ve kalpleri birleştiren gücü sayesinde, yeniden ayağa kalkacağız. Bugün bir araya geldiğimizde, birbirimize destek olmanın, yaralarımızı birlikte sarmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz." dedi.
Altıntaş, öğretmenlerin bu süreçteki büyük sorumluluğuna da değinerek, "Siz değerli öğretmenler, yalnızca çocuklarımızın eğitimini değil, aynı zamanda onların umutlarını da yeniden inşa etmek gibi büyük bir sorumluluk üstlendiniz. Yıkılan binaların altında sadece taşlar değil, hayaller de vardı. Ancak siz, o hayalleri yeniden inşa edecek gücü ve sabrı gösterdiniz. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Bugün verdiğiniz emek, yarınların güçlü nesillerini yetiştirecek. O çocukların gözlerinde parlayan ışık, bu ülkenin geleceğini aydınlatacak." ifadelerini kullandı.

"Neden bu sendikayı kurduk?"
Konuşmasında, siyasetten bağımsız bir sendikanın kısa sürede bu denli büyümesiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Genel Başkan Altıntaş, sendikanın kuruluş amacına vurgu yaptı. "Bize soruyorlar, neden bu sendikayı kurdunuz diye. Oysa biz bu yola neden çıktığımızı gayet iyi biliyoruz. Yıllarca memurun hakkını savunmayı unutan, siyasetin gölgesinde kalan sendikaları gördük. Kirli hesaplarla dolup taşan yapılar nedeniyle memuriyet sahipsiz kaldı. İşte tam da bu yüzden, çalışanların gerçek anlamda yanında olan bir sendika kurma gerekliliği doğdu." dedi.

"Menfaat değil, adalet için buradayız"
Altıntaş, konuşmasında sendikanın amacını şu sözlerle özetledi: "Bizim amacımız menfaat ya da siyaset değil. Biz, memuru güçlendirmek ve hakkını korumak için buradayız. Mevcut yapılar bu yükü taşımakta yetersiz kaldı. İşlevsiz ve etkisiz sendikaların bıraktığı boşluğu doldurmak için bu mücadeleyi başlattık. Biz, yalnızca tabela sendikası değil, emekçinin gerçek savunucusu olmak için buradayız."
Etkinlik, eğitim camiasından yoğun ilgi gördü ve kısa zaman önce teşkilatlanmaya başlayan Genç Eğitim Sendikası'nın potansiyelini bir kez daha ortaya koyan bir buluşma olarak değerlendirildi.

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