Astsubay arkadaşının düğünü için geldiği memleketinde kazada öldü

İstanbul'da görev yapan Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ, arkadaşı Ethem Baştatlı'nın düğünü için yıllık izninde memleketi olan Denizli'nin Buldan ilçesine geldi. Düğünden sonra gece motosikletiyle dolaşan 35 yaşındaki Astsubay Ümit Yeşildağ, Dörteylül Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yeşildağ'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

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