Bağ-Kur'lu süreler memurun derece ve kademesinde sayılır mı?

'İsrail, uyguladığı cinnet siyasetine 'dur' demelidir!
'İsrail, uyguladığı cinnet siyasetine 'dur' demelidir!
Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı
Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayında emekli maaşı ne kadar olacak?
Esnaftan e-ticaret komisyonlarına sınırlama talebi
Esnaftan e-ticaret komisyonlarına sınırlama talebi
Ödeme hizmet sağlayıcılarının yükümlülük tarihleri değişti
Ödeme hizmet sağlayıcılarının yükümlülük tarihleri değişti
Gıda güvenliği için ambalaj ve etiket adımı
Gıda güvenliği için ambalaj ve etiket adımı
İş Kanunu değişiyor, yeni adımlar yolda!
İş Kanunu değişiyor, yeni adımlar yolda!
'Gelecek yıl bu zamanlar enflasyondan bu kadar bahsetmeyeceğiz'
'Gelecek yıl bu zamanlar enflasyondan bu kadar bahsetmeyeceğiz'
Şeker pancarında ödemeler 30 gün içerisinde yapılacak
Şeker pancarında ödemeler 30 gün içerisinde yapılacak
Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
Kurumlar vergisinde yeni düzenleme
Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak
Erdoğan: Karadeniz Bölgesi'nin jeostratejik önemi artacak
İstanbul'da kritik yatırım zirvesi: Küresel şirketler katılacak
İstanbul'da kritik yatırım zirvesi: Küresel şirketler katılacak
Servisten inen çocuğu ezen sürücü tutuklandı
Servisten inen çocuğu ezen sürücü tutuklandı
Naci Görür bu kez farklı bir kenti uyardı
Naci Görür bu kez farklı bir kenti uyardı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ilk dört madde açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ilk dört madde açıklaması
Asgari ücret zammı için kritik tahmin
Asgari ücret zammı için kritik tahmin
Kredi kartı borcunda rekor artış
Kredi kartı borcunda rekor artış
Fiyatlar düşüyor mevduattan konuta dönüşler başladı
Fiyatlar düşüyor mevduattan konuta dönüşler başladı
Devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecek
Devlet ormanları da turizm amaçlı tahsis edilebilecek
AK Parti dijital savunma için düğmeye bastı!
AK Parti dijital savunma için düğmeye bastı!
Bakanlıktan yeni vergi adımı: Restoran, kuaför ve diş hekimleri kapsamda
Bakanlıktan yeni vergi adımı: Restoran, kuaför ve diş hekimleri kapsamda
Bakan Memişoğlu'ndan uyarı: Bu iki aya dikkat!
Bakan Memişoğlu'ndan uyarı: Bu iki aya dikkat!
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklaması
Kredi kartlarında faiz oranları bakiyeye göre değişecek
Kredi kartlarında faiz oranları bakiyeye göre değişecek
Bakan Şimşek: En öncelikli hedefimiz enflasyonun tek haneye düşmesi
Bakan Şimşek: En öncelikli hedefimiz enflasyonun tek haneye düşmesi
Ekonomistler yanıtladı: Eylül ayı enflasyonu ne olur?
Ekonomistler yanıtladı: Eylül ayı enflasyonu ne olur?
'Suriyelilere özel hastane' iddiasına Memişoğlu'ndan açıklama
'Suriyelilere özel hastane' iddiasına Memişoğlu'ndan açıklama
Türkiye'nin temiz havaya sahip tek ili
Türkiye'nin temiz havaya sahip tek ili
Kurtulmuş: İlk dört maddeye ilişkin tartışmalar 'lüzumsuz vakit kaybı'
Kurtulmuş: İlk dört maddeye ilişkin tartışmalar 'lüzumsuz vakit kaybı'
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bağ-Kur'lu süreler memurun derece ve kademesinde sayılır mı?

İntibak işlemi sonucunda SGK kesintilerinin artması 5434 ve 5510 kapsamındakiler için farklı olmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Eylül 2024 14:00, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:11
Yazdır
Bağ-Kur'lu süreler memurun derece ve kademesinde sayılır mı?

Ziyaretçi sorusu: https://www.memurlar.net/haber/1109653/ adresimizde yayımlanan değerlendirmelerimiz kapsamında ziyaretçimiz tarafından "Esnaf bagkur unun kademe ve derece ye etkisi yok biliyorum son paragrafta var gibi ima edilmiş doğru olan hangisi" şeklindeki sorusu üzerine konuyu detaylandırmaktayız.

Detaylar/Değerlendirmeler:
5434 ve 5510'a tabi memurların özel veya resmi sektörde geçen işçilik veya esnaflık gibi süreleri memurun derece ve kademesinde değerlendirilir mi?
Çalışma hayatında işçi, esnaf, memurluk gibi hizmetleri bulunanların, toplam hizmetleri üzerinden sosyal güvenlikleri sağlanmaktadır.
Çalışma hayatında farklı statülerde geçen çalışmalar olur. Memurluk, işçilik, esnaflık gibi. Genelde memurlardan memurluk görevine başlamadan önce işçi olarak geçen süreleri olan çoğunlukta olduğu gibi esnaf olarak çalışanlar da bulunmaktadır.
2008 yılı Ekim ayından önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik, vekil imamlık, bir gün dahi olsa memurluk hizmeti bulunanlar tamamıyla 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve emeklilikle ilgili diğer kanun kurallarına tabi olurlar. Memurluktan başka İşçilik, esnaflık gibi çalışmaları olanlar için de 2829 sayılı hizmet bütünleşmesini sağlayan kanun hükümleri esas alınır.
1 Ekim 2008 tarihinden önce hiçbir şekilde işçi, esnaf, memur, yedek subay, vekil öğretmenlik, vekil imamlık gibi hizmetleri olmayanlar da tamamıyla 5510 a tabi olurlar. Memurluktan başka işçilik, esnaflık gibi çalışmaları olanlar için 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uygulanır ve hizmetler bütünleşir.
Her iki kanuna tabi memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri/özel kanunları bulunanlar hakkında bu kanun hükümleri de ilaveten uygulanır.

5434 kapsamında olanlar:
Memurlar için "Kazanılmış Hak Aylığı" ve "Emekli Keseneğine Esas Aylık" olmak üzere iki kavram uygulanmak suretiyle tüm çalışma süreleri intibak işlemlerinde dikkate alınır.
Bazı hizmetler, memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemesine rağmen, emekliliğe esas aylıkta değerlendirilmektedir. GİH sınıfında yer alan personel için özel sektör süreleri bu türdendir.
Sigortalı/bağ-kurlu hizmetlerin memurluk hizmetleriyle birleştirilerek derece ve kademe işlemine tabi tutulması 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 18 inci maddesi ile olmaktadır. Bu işlem sonucunda memurun emekli keseneğine esas intibakı ileriye gider ve memurun Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintisi artar.

5510 kapsamında olanlar:
5510 kapsamında olan memurlar için işçilik, esnaflık hizmetleri esas alınarak intibak işlemi yapılır, ancak bu işlem sonucunda memurun Sosyal Güvenlik Prim kesintisi artmaz. Ancak, intibak olarak birleştirme yapmak sadece görev aylıkları ile sınırlı olur, emekli aylıkları ile ilgisi olmaz, yalnızca emekli ikramiyesi ile ilgili olarak 5434 sayılı Kanun ek Madde 82 hükmü icabı 5434 e tabi emsali memurun esas alınmasını sağlar.
Ayrıca, gerek 5434, gerekse 5510 kapsamında olanlardan işçilik, esnaflık gibi çalışmaları meslekleri ile ilgili ise bu sürelerin 2/3 ü, ¾ ü gibi kısmı memurun kazanılmış hak aylık intibakı, yani ek göstergeyi de yükseltmeyi sağlayan intibak işlemi sonucu görev aylığını ve bunun sonucunda da SGK primlerini artırır.

Özetle, özel sektörde sigortalı geçen süreler ile Bağ-Kur da geçen süreler meslekleri ile ilgili olması şartıyla bu sürelerin belirli kısmı Kazanılmış Hak Aylığında dikkate alınmakta, tamamı ise emekli keseneğine esas aylıklarında dikkate alınmaktadır.
Bu işlem sonucunda 5434 kapsamındakilerin hem kazanılmış hak aylık dereceleri hem de emekli keseneğine esas aylık dereceleri yükselir ve buna göre SGK kesintileri artar,
5510 kapsamındakilerin sadece işçilik olsun, esnaflık olsun bu süreler şayet meslekleri ile ilgili ise belirli bir kısmı (¾, 2/3 gibi) sadece kazanılmış hak aylık derecelerini yükseltir ve buna göre de SGK kesintileri yükselir, ancak emekli keseneğine esas aylık derecelerine göre SGK kesintileri aynı kalır, artmaz. Zira, 5510 sayılı Kanunda emekli keseneğine esas aylık dereceye göre bir uygulama yoktur, prime esas kazanç sistemi vardır.

Bu konularda kapsamlı değerlendirmelerimizin bazıları için;

https://www.memurlar.net/haber/677327
https://www.memurlar.net/haber/1089854
https://www.memurlar.net/haber/845802
https://www.memurlar.net/haber/1104162
https://www.memurlar.net/haber/1056666
https://www.memurlar.net/haber/1035488
https://www.memurlar.net/haber/1056663
https://www.memurlar.net/haber/765107

adreslerimiz ziyaret edilebilir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber