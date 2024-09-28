Bağ-Kur'lu süreler memurun derece ve kademesinde sayılır mı?

Ziyaretçi sorusu: https://www.memurlar.net/haber/1109653/ adresimizde yayımlanan değerlendirmelerimiz kapsamında ziyaretçimiz tarafından "Esnaf bagkur unun kademe ve derece ye etkisi yok biliyorum son paragrafta var gibi ima edilmiş doğru olan hangisi" şeklindeki sorusu üzerine konuyu detaylandırmaktayız.

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 ve 5510'a tabi memurların özel veya resmi sektörde geçen işçilik veya esnaflık gibi süreleri memurun derece ve kademesinde değerlendirilir mi?

Çalışma hayatında işçi, esnaf, memurluk gibi hizmetleri bulunanların, toplam hizmetleri üzerinden sosyal güvenlikleri sağlanmaktadır.

Çalışma hayatında farklı statülerde geçen çalışmalar olur. Memurluk, işçilik, esnaflık gibi. Genelde memurlardan memurluk görevine başlamadan önce işçi olarak geçen süreleri olan çoğunlukta olduğu gibi esnaf olarak çalışanlar da bulunmaktadır.

2008 yılı Ekim ayından önce yedek subaylık, vekil öğretmenlik, vekil imamlık, bir gün dahi olsa memurluk hizmeti bulunanlar tamamıyla 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve emeklilikle ilgili diğer kanun kurallarına tabi olurlar. Memurluktan başka İşçilik, esnaflık gibi çalışmaları olanlar için de 2829 sayılı hizmet bütünleşmesini sağlayan kanun hükümleri esas alınır.

1 Ekim 2008 tarihinden önce hiçbir şekilde işçi, esnaf, memur, yedek subay, vekil öğretmenlik, vekil imamlık gibi hizmetleri olmayanlar da tamamıyla 5510 a tabi olurlar. Memurluktan başka işçilik, esnaflık gibi çalışmaları olanlar için 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uygulanır ve hizmetler bütünleşir.

Her iki kanuna tabi memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri/özel kanunları bulunanlar hakkında bu kanun hükümleri de ilaveten uygulanır.

5434 kapsamında olanlar:

Memurlar için "Kazanılmış Hak Aylığı" ve "Emekli Keseneğine Esas Aylık" olmak üzere iki kavram uygulanmak suretiyle tüm çalışma süreleri intibak işlemlerinde dikkate alınır.

Bazı hizmetler, memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmemesine rağmen, emekliliğe esas aylıkta değerlendirilmektedir. GİH sınıfında yer alan personel için özel sektör süreleri bu türdendir.

Sigortalı/bağ-kurlu hizmetlerin memurluk hizmetleriyle birleştirilerek derece ve kademe işlemine tabi tutulması 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 18 inci maddesi ile olmaktadır. Bu işlem sonucunda memurun emekli keseneğine esas intibakı ileriye gider ve memurun Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintisi artar.

5510 kapsamında olanlar:

5510 kapsamında olan memurlar için işçilik, esnaflık hizmetleri esas alınarak intibak işlemi yapılır, ancak bu işlem sonucunda memurun Sosyal Güvenlik Prim kesintisi artmaz. Ancak, intibak olarak birleştirme yapmak sadece görev aylıkları ile sınırlı olur, emekli aylıkları ile ilgisi olmaz, yalnızca emekli ikramiyesi ile ilgili olarak 5434 sayılı Kanun ek Madde 82 hükmü icabı 5434 e tabi emsali memurun esas alınmasını sağlar.

Ayrıca, gerek 5434, gerekse 5510 kapsamında olanlardan işçilik, esnaflık gibi çalışmaları meslekleri ile ilgili ise bu sürelerin 2/3 ü, ¾ ü gibi kısmı memurun kazanılmış hak aylık intibakı, yani ek göstergeyi de yükseltmeyi sağlayan intibak işlemi sonucu görev aylığını ve bunun sonucunda da SGK primlerini artırır.

Özetle, özel sektörde sigortalı geçen süreler ile Bağ-Kur da geçen süreler meslekleri ile ilgili olması şartıyla bu sürelerin belirli kısmı Kazanılmış Hak Aylığında dikkate alınmakta, tamamı ise emekli keseneğine esas aylıklarında dikkate alınmaktadır.

Bu işlem sonucunda 5434 kapsamındakilerin hem kazanılmış hak aylık dereceleri hem de emekli keseneğine esas aylık dereceleri yükselir ve buna göre SGK kesintileri artar,

5510 kapsamındakilerin sadece işçilik olsun, esnaflık olsun bu süreler şayet meslekleri ile ilgili ise belirli bir kısmı (¾, 2/3 gibi) sadece kazanılmış hak aylık derecelerini yükseltir ve buna göre de SGK kesintileri yükselir, ancak emekli keseneğine esas aylık derecelerine göre SGK kesintileri aynı kalır, artmaz. Zira, 5510 sayılı Kanunda emekli keseneğine esas aylık dereceye göre bir uygulama yoktur, prime esas kazanç sistemi vardır.

Bu konularda kapsamlı değerlendirmelerimizin bazıları için;



https://www.memurlar.net/haber/677327

https://www.memurlar.net/haber/1089854

https://www.memurlar.net/haber/845802

https://www.memurlar.net/haber/1104162

https://www.memurlar.net/haber/1056666

https://www.memurlar.net/haber/1035488

https://www.memurlar.net/haber/1056663

https://www.memurlar.net/haber/765107

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