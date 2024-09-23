Meclis açılıyor: Genel Kurul'a panik düğmesi yerleştirildi
Meclis açılıyor: Genel Kurul'a panik düğmesi yerleştirildi
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Kredi!
3 Ay Ertelemeli 70.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava
29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava
Benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı tutuklandı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı tutuklandı
Bakan Tunç: Hukuk Fakültesine girişte başarı sırasını yükseltmemiz lazım
Bakan Tunç: Hukuk Fakültesine girişte başarı sırasını yükseltmemiz lazım
150 ton çöpü yol kenarına döken belediyeye ceza
150 ton çöpü yol kenarına döken belediyeye ceza
Bakan Yerlikaya: Polislere herhangi bir soruşturma açılmadı
Bakan Yerlikaya: Polislere herhangi bir soruşturma açılmadı
İşverenler İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara mesaj gönderip, davet edebilecek
İşverenler İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara mesaj gönderip, davet edebilecek
Polis katili çöp poşetine konulup hayvan aracıyla taşındı
Polis katili çöp poşetine konulup hayvan aracıyla taşındı
'Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldı' iddiasına açıklama
'Ukrayna'dan İHA/SİHA karşılığında buğday ithalatı yapıldı' iddiasına açıklama
Tıp Fakültesi binası tasarruf genelgesine takıldı
Tıp Fakültesi binası tasarruf genelgesine takıldı
'Suriyelilerin olduğu okullara temizlik personeli alınacak' iddiası yalanlandı
'Suriyelilerin olduğu okullara temizlik personeli alınacak' iddiası yalanlandı
Kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl 10 ay hapis cezası
Kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl 10 ay hapis cezası
Kartlı harcamaların toplam hacmi 12,8 trilyon TL'ye ulaştı
Kartlı harcamaların toplam hacmi 12,8 trilyon TL'ye ulaştı
'Hac organizasyonunda yetkili tüm acenteler aynı fiyatı uygulamaktadır'
'Hac organizasyonunda yetkili tüm acenteler aynı fiyatı uygulamaktadır'
İsrail raporunda Türkiye'ye 3 önemli uyarı... 'Yerli ve milli GSM ağı'
İsrail raporunda Türkiye'ye 3 önemli uyarı... 'Yerli ve milli GSM ağı'
Narin cinayeti soruşturması Bakan Tunç: Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak
Narin cinayeti soruşturması Bakan Tunç: Karanlıkta hiçbir şey kalmayacak
6 yaşındaki gelin skandalı davasında karar açıklandı
6 yaşındaki gelin skandalı davasında karar açıklandı
Trafikteki araç sayısı ağustosta 208 bin 271 arttı
Trafikteki araç sayısı ağustosta 208 bin 271 arttı
Türkiye'nin kredi notunda yeni artış sinyali
Türkiye'nin kredi notunda yeni artış sinyali
Araç satışında 'Güvenli Ödeme' dönemi başlıyor
Araç satışında 'Güvenli Ödeme' dönemi başlıyor
Ümraniye'de suç makinesi polisi şehit etti
Ümraniye'de suç makinesi polisi şehit etti
Sürücüler dikkat! son tarih 31 Aralık
Sürücüler dikkat! son tarih 31 Aralık
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başladı
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başladı
Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Bursa'da eğitim uçağı düştü: İki pilot hayatını kaybetti
Altın yeni haftaya rekor seviyelerde başladı
Altın yeni haftaya rekor seviyelerde başladı
TÜBİTAK 393 personel alacak
TÜBİTAK 393 personel alacak
1 milyon abone daha fazla fatura ödeyecek
1 milyon abone daha fazla fatura ödeyecek
Emlak alım-satım harcına indirim gündemde
Emlak alım-satım harcına indirim gündemde
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Meclis açılıyor: Genel Kurul'a panik düğmesi yerleştirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Tadilat, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı Meclis'te Genel Kurul salonuna, rahatsızlık durumunda sağlık görevlilerinin kısa sürede müdahale edebilmesi için panik butonu yerleştirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 21:02, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 21:03
Yazdır
Meclis açılıyor: Genel Kurul'a panik düğmesi yerleştirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci dönem 2'nci yasama yılı faaliyetleri 30 Temmuz'da sona erdi.

Yeni yasama yılı öncesi tatile giren Meclis'te tadilat, bakım ve onarım işlemleri yapıldı.

TBMM içerisinde ve hizmet binalarında, çevre düzenlemeleri, iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantısı salonları, milletvekili odaları, grup başkanı ve başkan vekillerinin odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantısı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarında periyodik bakım işlemleri tamamlandı.

Ayrıca, TBMM Şeref Kapısı merdivenleri, Dikmen Kapısı'nda bulunan plaka tanıma sistemi ile trafik yoğunluğunun oluşmaması için misafir araç otoparkında değişiklikler yapıldı. TBMM bilişim sistemlerinin altyapısında bakım ve işlerlik testleri, sistem odaları ve kurumsal web sayfalarında yük testleri ve güvenlik kontrolleri de gerçekleştirildi.

PANİK BUTONU YERLEŞTİRİLDİ

TBMM Genel Kurul Salonu'na, panik butonu yerleştirildi. Başkanlık Divanı'nın bulunduğu bölüme yerleştirilen buton ile birlikte görüşmeler sırasında rahatsızlanan milletvekillerine kısa sürede müdahale edilebilecek. Butona basılmasıyla birlikte sağlık görevlilerinin bir dakika gibi kısa sürede salonda olması planlanıyor.

1 Ekim'de önce TBMM Atatürk Anıtı'nda tören yapılacak.

Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Genel Kurul toplanacak. Oturumun ardından tören alanında resepsiyon düzenlenecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber