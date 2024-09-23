Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Eylül 2024 21:40, Son Güncelleme : 23 Eylül 2024 21:57
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Erdoğan'la görüşmek üzere Türkevi'ne geldi. Pezeşkiyan'ı girişte MİT Müsteşarı İbrahim Kalın karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pezeşkiyan ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.