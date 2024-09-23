Başkentte yangın söndürülen evde erkek cesedi bulundu

Yangın, sabah saat 09.10 sıralarında Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi 3112'nci Sokak'taki bir binada çıktı. Binada bulunan daireden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine ulaşmadan önce daire kapısı vatandaşların çağırdığı bir çilingir tarafından açıldı.

Eve giren itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Ekipler ev içerisinde yaptıkları kontrolde, henüz kimliği tespit edilemeyen yanmış bir erkek cesedi buldu.

İtfaiye görevlilerinin ihbarı üzerine eve polis geldi. Yapılan incelemede kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin öldürüldükten sonra evde yangın çıkartıldığı değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.