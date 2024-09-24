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Erdoğan'ın Scholz'u kabulünde gündem 'vize' meselesi oldu

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz'la görüşmesinde, özellikle vize meselesinin bir an önce çözülmesi için Almanya'dan da destek beklendiğini belirterek, özellikle Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik desteklerinin Gazze'deki eşi benzeri görülmemiş katliamlara neden olduğunu ve İsrail'i daha da pervasız hale getirdiğini kaydetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 07:11, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 07:14
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Erdoğan'ın Scholz'u kabulünde gündem 'vize' meselesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinde, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sergilediği sistematik saldırılar, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Almanya'nın köklü ilişkileri ve bağları bulunan iki müttefik olduğunu belirterek, iş birliğini her alanda geliştirmek, fırsatları değerlendirmek ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini, iki ülkeye de kazandıracak adımlar için Türkiye'nin hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerekli olduğunu, özellikle vize meselesinin bir an önce çözülmesi için Almanya'dan da destek beklendiğini vurgulayan Erdoğan, İsrail'in şiddet halkasını genişletme arayışında olduğuna, uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekte bir sakınca görmediğine dikkati çekti.

Erdoğan, özellikle Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik desteklerinin Gazze'deki eşi benzeri görülmemiş katliamlara neden olduğunu ve İsrail'i daha da pervasız hale getirdiğini kaydetti.

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