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iPhone kuyruğundakiler telefoncu çıktı

Hem kendileri hem de tanıdıklarıyla beraber saatlerce iPhone kuyruğunda bekleyerek, onlarca ürün alan bazı telefoncular, bugün piyasa değerinin 20-25 bin lira üstünde satış yapıyor. Mağazada stoklar tükenince, 6 hafta beklemek istemeyenler yüksek fiyattan telefon almaya razı oluyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 07:55, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 07:39
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iPhone kuyruğundakiler telefoncu çıktı

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; Apple son ürünü iPhone 16 ve modellerini 20 Eylül'de ülkemizde satışa sundu. Mağaza kapılarında uzun kuyruklar oluştu. Ürünler kısa süre içinde tükendi. En çok satılan ürün grubu 16 Pro Max oldu. Apple'nin en pahalı modeli olan; 256 GB ve 1 TR hafızaya sahip Pro Max modeli adeta kapış kapış gitti. Saatlerce kapıda bekleyenlerin çoğunun telefoncu olduğu sonradan ortaya çıktı. Gelen talebi fırsata çevirmek isteyen bazı telefoncular, tanıdıklarını da kuyruğa aldı. Bir telefoncunun yakınları vasıtasıyla 50'den fazla Pro Max aldığı belirtildi. Apple ürün fiyatlarının 64 bin 999 TL'den başlayıp, 119 bin 999 TL'ye kadar çıktığını açıklamıştı. Bugün Apple mağazası veya internet sitesinden iPhone 16 Pro Max siparişi vermek isterseniz ürünün size gelmesi 6 haftayı buluyor. Ancak telefonculardan 140-145 bin liraya 1 TR 16 Pro Max'ı hemen alabiliyorsunuz.

KUYRUKTA 8 SAAT!
Konuyla ilgili telefoncularla görüştüğümüzde, satışların gayet iyi olduğunu söylediler. İstanbul Eyüp'te telefon işi yapan bir esnaf "Ürün 13 Eylül'de ön siparişe açıldı, oranda da sipariş verdik. Mağazada da bekledik. Fiyat farkı olması normal. Bugün Apple'nin açıkladığı fiyatlara piyasada açılmamış kutu ürün bulmanız zor. Varsa da dikkat etmek lazım. Bizler de durumu lehimize çevirdik ve emek harcadık. Çoğu telefoncu da bunu yaptı. Bizler de dükkan işletiyoruz giderlerimiz var. Üstüne kar marjı koyup satmamız normal. Her şeyin bir bedeli var. 8 saat ayakta kuyrukta bekledik. Bu fiyatı istememiz normal" dedi.

ANADOLU'DAN TALEP VAR
iPhone modellerinde yeni çıkan ürünlerin piyasadan fazla fiyata satılmasını normal karşılayan esnaf "Bu daha önce de yaşandı. Hemen almak isteyenler fiyat farkına katlanıyor. Kimse de şikayet etmiyor. 6-8 hafta beklemek istemeyen 20 bin farkı verip alıyor. En çok talep Gaziantep, Adana, Kayseri, Konya, Trabzon ve Bursa'da geldi. Kısacası Anadolu'dan talep var. İster kargo ile ister gelip dükkanımızdan alıyorlar. Satışlar da gayet iyi. İlana koyduğumuz gibi gidiyor" dedi.

DOLANDIRICILARA DİKKAT!
İPhone 16 ve modellerine talebin fazla olduğunu belirten telefoncular, dolandırıcılara karşı da uyarıda bulunarak "Her ürünün bir ederi var. Apple'ın bile 120 bin liradan çıkardığı bir ürünü, piyasada 110 bin liraya satıyorlarsa orada bir problem var demektir. Ucuz iPhone 16 diye bir şey olmaz. Zaten ürün piyasaya yeni çıktı. Bu yolla vurgun yapıyorlar. En çok duyduğumuz konu da 'kapora dolandırıcılığı' 'İhtiyacım var, mağazadan aldım' diyerek ürünü ucuza koyuyorlar. Bu tuzağa düşen vatandaşı da 'acil' diyerek kandırıyorlar. Kapora alıp kayboluyorlar" dedi.

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