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Neşet Ertaş müfredata girdi

Milli Eğitim Bakanlığı, Neşet Ertaş'ı ders kitaplarına aldı. 10. sınıf öğrencilerine okutulan Klasik Ahlak Metinleri kitabında, Ertaş'ın derin sözleri ve saz çalma tekniğinden övgüyle bahsediliyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 08:30, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 08:20
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Neşet Ertaş müfredata girdi

2012 yılında aramızdan ayrılan Neşet Ertaş, okullarda yaşayacak. Efsane halk ozanı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onurlandırıldı. Ertaş, orta öğretimde verilen Klasik Ahlak Metinleri dersi kitabına konu oldu.

Büyük ozan, 'Karacaoğlan, Hacı Bayram-ı Veli ve Neşet Ertaş'ın Şiirlerinde Ahlaki Kavram ve Yargılar' konusu içinde yer aldı. Ustanın unutulmaz şiirlerinden Yolcu'ya da kitapta yer verildi.

ERTAŞ AİLESİ TEŞEKKÜR ETTİ

Kitapta "Neşet Ertaş, olağanüstü yeteneği, ozanlık ve abdallık geleneğine olan hakimiyeti yanında yaşadığı dönemi de yakalayan sözlerinin derinliği ile geniş kitlelerin hayranlığını kazanmış gerçek bir saz ve söz ustasıdır.

Sözlerindeki derinlik, saz çalma tekniği üniversitelerde araştırma konusu olmuştur" dendi. Ertaş'ın çocukları, Milli Eğitim Bakanlığına bu jest için teşekkür etti. ÖMER KARAHAN

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