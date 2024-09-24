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Kars'ta otelde çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta 7 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 09:55, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:15
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Kars'ta otelde çıkan yangın söndürüldü

Faik Bey Caddesi'ndeki bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalan 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi kurtarıldı.

Yangında, 1'i yaralı, 9'u dumandan etkilenen 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınanlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Belediye Başkanı Ötüken Senger ile Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Senger, Kars halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğunu öğrendik. Ekiplerimiz hemen müdahale etti, şükürler olsun can kaybımız yok. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil, elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz." dedi.

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