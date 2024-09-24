İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı
İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 10:04, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:04
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 1 sivil memur ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma ve polis ekiplerince 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.