Dolar 34,15 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin destek, 102 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Özellikle ABD'de işgücü piyasasından alınacak sinyaller yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, dün açıklanan veriler ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın sınırlı da olsa sürdüğünü gösterdi.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 101 seviyesinde bulunuyor.

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