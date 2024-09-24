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Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinin arasındayız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinin arasında olmanın yanında özellikle koruyucu sağlığı ve üretici sağlığını da her zaman önemsiyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 12:20, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:22
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Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinin arasındayız

Memişoğlu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i makamında ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Ümraniye'de çıkan çatışmada şehit olan Sivaslı polis memuru Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Üzüntülü bir olay yaşandığını belirten Memişoğlu, "İnşallah bu tür acıları bir daha devletimiz, milletimiz, polis teşkilatımız yaşamaz. Yaralı polisimize de şifalar diliyorum." diye konuştu.

Sivas'ın medeniyetlerin başşehri, hem Osmanlı'nın hem Selçuklu'nun merkez şehirlerinden tarihi bir kent olduğunu belirten Memişoğlu, "Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 108 gün kalıp kurtuluş mücadelemizin planlandığı bir şehir." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, Sivas'ın açık hava müzesi gibi olduğunu da dile getirerek, "Onun için burada olmaktan çok mutluyum, gururluyum. Bizi misafirperverlikleriyle karşıladıkları için de bütün Sivas halkına ve valimize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda sağlıkla ilgili de burası darüşşifanın, Anadolu'daki ilk yapılan şifahanelerden birinin olduğu bir yer. Onun için de sağlık anlamında çok önemli bir şehir." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas'ın 1970'li yıllarda kurulan tıp fakültesiyle ve son zamanlarda yapılan büyük yatırımlarla sağlıkta da Anadolu'nun merkezi olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün hem sağlık hizmetlerini, hem sorunlarını partimizin kurullarıyla değerlendirmelerini yapacağız. Daha sağlıklı bir Türkiye ve daha sağlıklı üreten bir Türkiye için çabalıyoruz. Daha iyisini de yapmaya çalışıyoruz. Sivaslılara, bütün ülkemize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Biz dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinin arasında olmanın yanında özellikle koruyucu sağlığı ve üretici sağlığını da her zaman önemsiyoruz. İnşallah Sivas'ta da bu konuda daha iyi gelişmelerle karşınızda olacağız. Bütün emeği geçen, bu güzel şehre geçmişten bugüne kadar her türlü hizmeti sunan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra da hizmetlerimizi en iyi şekilde Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde insanlarımıza sunmaya devam edeceğiz. Biz sonuçta milletimizin hizmetkarıyız. Elimizden gelen en iyi hizmeti onlara sunmaya çalışıyoruz."

Memişoğlu'na ziyaretinde, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

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