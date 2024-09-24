Bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı öldü

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksu ilçesi Kral Yolu Kundu- Expo yönünde meydana geldi. Mehmet Bidar'ın kullandığı 07 AGB 008 plakalı motosiklet, Belek yönüne giderken kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı. Bidar ve arkasında oturan Ayşe Gülizar Durmaz, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Bidar ve hemşire olduğu öğrenilen Ayşe Gülizar Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MORG ÖNÜNDE GERGİNLİK

Ölüm haberini alıp, morg önüne gelen Bidar ve Durmaz'ın yakınları arasında gerginlik çıktı. Gerginlik, çevredekilerin araya girmesi ile engellendi. İşlemler sonrası Mehmet Bidar ve Ayşe Gülizar Durmaz'ın cansız bedenleri yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere götürüldü.