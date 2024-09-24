Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?

Türkiye'nin 2005-2007 tarihlerini kapsayan 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'la (OVP) ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. OVP kapsamında sosyal güvenlik sistemi için atılacak adımların netleşmeye başladığı ve çalışan emeklilerin maaşından genel sağlık sigortası alınması düşünüldüğü söylenmişti. Gündem olan iddia çalışan emeklilerin endişelenmesine neden olurken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş konuya açıklık getirdi.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK"

TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Karakaş henüz böyle bir çalışma olmadığını söyledi. Karakaş, "Haberi bende okudum ama haberi teyit ettiremedim. Biliyorsunuz ben Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan uzun yıllar çalışmış bir bürokratım. Orta Vadeli Program'da deniyor ki kişilerin istihdamda kalması sağlanmaya devam edilecek. EYT'liler bu haberden sonra panik oldu. 'Biz emekliyiz diye cezalandırılacak mıyız?' Diyorlar. Ben haberi incelediğim zaman biraz çelişkili gibiydi. Benim edindiğim bilgilere göre şu anda resmi taslak yok. Çalışma da yok." dedi.

KARAR ALINIRSA NE KADAR KESİNTİ YAPILACAK?

"Eğer böyle bir karar alınırsa çalışan emeklilere yansıması nasıl olur?" sorusuna da cevap veren Karakaş, "Şu anda çalışan emeklilerden yüzde 7,5 prim alınıyor. Şimdi Genel Sağlık Sigortası primi bir bütün halinde bakıldığında yüzde 12,5. Dolayısıyla buradan yüzde 5'lik bir kesinti olur." dedi.

"ÇALIŞANLAR SİSTEMDE KALSIN"

EYT'lilerin panik yapmasına gerek olmadığını belirten Karakaş sözlerini şöyle tamamladı: "SGK diyor ki çalışanlar sistemde kalsın. Çalışanların sistemde kalması SGK'ya yarar. Bir kişi emekliliği gelmesine rağmen sistemde kalırsa SGK, emekli maaşı ödemediği için kar eder. Kişi çalıştığı için toplamda işsizlik sigortası primi dahil yüzde 37,5 prim söz konusu. Bu anlamda da kar edilir. "