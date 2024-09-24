Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Bazı okullar yemek ve eğitim ücretleri için sözlü savunma yaptı
Bazı okullar yemek ve eğitim ücretleri için sözlü savunma yaptı
Yargıtay: İş seyahati bahanesiyle ailesini ihmal eden koca kusurlu
Yargıtay: İş seyahati bahanesiyle ailesini ihmal eden koca kusurlu
Gram altın 2.900 TL'ye gidiyor
Gram altın 2.900 TL'ye gidiyor
Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?
Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?
Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı
Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Gıda sahtekarlarının ifşasında yeni dönem
Gıda sahtekarlarının ifşasında yeni dönem
Yüksek yargıya Anayasa ile temyiz ayarı
Yüksek yargıya Anayasa ile temyiz ayarı
Sayıştay: Belediyelerin prim borcu kaynaktan kesilmeli
Sayıştay: Belediyelerin prim borcu kaynaktan kesilmeli
Polis ne yapsın? Adalete teslim ediyor, caniler serbest kalıyor
Polis ne yapsın? Adalete teslim ediyor, caniler serbest kalıyor
Erdoğan'dan F-16 mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
Erdoğan'dan F-16 mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi
İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi
Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede son tarih 31 Aralık
Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede son tarih 31 Aralık
Meclis açılıyor: Genel Kurul'a panik düğmesi yerleştirildi
Meclis açılıyor: Genel Kurul'a panik düğmesi yerleştirildi
29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava
29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava
Benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı tutuklandı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı tutuklandı
Bakan Tunç: Hukuk Fakültesine girişte başarı sırasını yükseltmemiz lazım
Bakan Tunç: Hukuk Fakültesine girişte başarı sırasını yükseltmemiz lazım
150 ton çöpü yol kenarına döken belediyeye ceza
150 ton çöpü yol kenarına döken belediyeye ceza
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, çalışan emeklilerin maaşlarından Genel Sağlık Sigortası primi kesileceğine yönelik iddialarla ilgili konuştu. Emeklilerin panik yapmasına gerek olmadığını belirten Karakaş, konuya açıklık getirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 16:08, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:09
Yazdır
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?

Türkiye'nin 2005-2007 tarihlerini kapsayan 3 yıllık yol haritasının belirlendiği Orta Vadeli Program'la (OVP) ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. OVP kapsamında sosyal güvenlik sistemi için atılacak adımların netleşmeye başladığı ve çalışan emeklilerin maaşından genel sağlık sigortası alınması düşünüldüğü söylenmişti. Gündem olan iddia çalışan emeklilerin endişelenmesine neden olurken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş konuya açıklık getirdi.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK"

TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Karakaş henüz böyle bir çalışma olmadığını söyledi. Karakaş, "Haberi bende okudum ama haberi teyit ettiremedim. Biliyorsunuz ben Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan uzun yıllar çalışmış bir bürokratım. Orta Vadeli Program'da deniyor ki kişilerin istihdamda kalması sağlanmaya devam edilecek. EYT'liler bu haberden sonra panik oldu. 'Biz emekliyiz diye cezalandırılacak mıyız?' Diyorlar. Ben haberi incelediğim zaman biraz çelişkili gibiydi. Benim edindiğim bilgilere göre şu anda resmi taslak yok. Çalışma da yok." dedi.

KARAR ALINIRSA NE KADAR KESİNTİ YAPILACAK?

"Eğer böyle bir karar alınırsa çalışan emeklilere yansıması nasıl olur?" sorusuna da cevap veren Karakaş, "Şu anda çalışan emeklilerden yüzde 7,5 prim alınıyor. Şimdi Genel Sağlık Sigortası primi bir bütün halinde bakıldığında yüzde 12,5. Dolayısıyla buradan yüzde 5'lik bir kesinti olur." dedi.

"ÇALIŞANLAR SİSTEMDE KALSIN"

EYT'lilerin panik yapmasına gerek olmadığını belirten Karakaş sözlerini şöyle tamamladı: "SGK diyor ki çalışanlar sistemde kalsın. Çalışanların sistemde kalması SGK'ya yarar. Bir kişi emekliliği gelmesine rağmen sistemde kalırsa SGK, emekli maaşı ödemediği için kar eder. Kişi çalıştığı için toplamda işsizlik sigortası primi dahil yüzde 37,5 prim söz konusu. Bu anlamda da kar edilir. "

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber