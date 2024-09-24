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Polisi öldüren katil zanlısının annesi: Keşke ben ölseydim

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti, "Keşke polisimiz değil de ben ölseydim" dedi. Geçti, Yılmaz ailesinin yanına gitmeyi düşündüğünü de ifade edip başsağlığı diledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 16:15, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:42
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Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti (19) isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı.

Polis memurlarının da karşılık vermesiyle çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin konuşan katil zanlısının annesi Pınar Geçti, kendisinin de yaralı olduğunu belirtip "Bir kız çocuğum var. Onun peşindeyim. Allah rahmet eylesin. Benim canım yandı. Gerçekten polisimiz ölene kadar ben ölseydim." dedi.

"26 suçtan benim çocuğumun kaydı varsa niye devlet bunu almadı? Niye devlet bunu götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı." ifadelerini kullanan Geçti, "O kadar ben devlete yalvardım. O kadar karakollara gittim. O kadar her şeyi söyledim. Bu çocuk madde bağımlısı, bu çocuk madde satıyor, bu çocuk madde kullanıyor. Bunların hepsini söyledim. Bunları hepsini söyledim ben. Yine ben çocuğumun yerini söyledim ve buldurdum. Ben gerçekten çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE BANA GELSEYDİ"

Şehidini ailesine başsağlığı dileyen Pınar Geçti, "Ailesine de Allah sabır versin. Gerekirse ailesinin yanına da gitmeyi düşünüyorum. Keşke, polisimize değil de bana gelseydi, ben öleydim. O benim kafama gelseydi. Ben hem topuğumdan hem bacağımdan yaralandım." dedi.

İMZA ŞARTINI İHLAL ETMİŞ

NTV'nin Adalet Bakanlığı kaynaklarından öğrendiği bilgiye göre, saldırganın hakkında 15 kez adli işlem yapıldığı ve 5 adli işlemde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ortaya çıktı.

Zanlının bir dosyasında hükmün açıkmasının geri bırakıldığı da ifade edilirken devam eden 5 dava dosyası olduğu öğrenildi.

"Kasten Yaralama" suçundan Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, 3 ay süreyle adli kontrol şartı kararı verdiği ve haftada iki gün olan pazartesi ve çarşamba günlerinde imza vermek için karakola gitmesi gerektiği gereken zanlının ihlal gerçekleştirdiği ifade edildi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, imza verme şartının yerine getirilmediğini polisin savcılığa bildirmediği dile getirdi. Yetkililer, bu durumun savcılığa bildirilmesi durumunda adli kontrol şartının kaldırılacağına ve saldırgana hapis cezası verileceğine yönelik bir bir karar çıkacağını ifade ettiler.

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