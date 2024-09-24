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Elektrikli araç şarj soket sayısı ağustosta yüzde 6,7 arttı

Elektrikli araç şarj noktası (soket) sayısı ağustosta önceki aya göre yüzde 6,7 artarak 22 bin 485'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 17:05, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:58
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Elektrikli araç şarj soket sayısı ağustosta yüzde 6,7 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonları toplam kurulu gücü ağustosta bir önceki aya göre yüzde 6,4 artışla 1390 megavat oldu.

Ağustosta toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 6,7 artışla 22 bin 485'e çıktı. Bu rakam, temmuzda 21 bin 70, geçen yılın ağustos ayında ise 8 bin 337 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, AC şarj noktası sayısı 13 bin 456'dan 14 bin 226'ya, DC şarj noktası sayısı ise 7 bin 614'ten 8 bin 259'a yükseldi.

Elektrikli araç sayısı yüzde 4,4 arttı

Öte yandan, temmuzda 132 bin 600 olan elektrikli araç sayısı ağustosta yüzde 4,4 artışla 138 bin 429'a ulaştı.

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