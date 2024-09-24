Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi
Erdoğan: Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldi
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Bazı okullar yemek ve eğitim ücretleri için sözlü savunma yaptı
Bazı okullar yemek ve eğitim ücretleri için sözlü savunma yaptı
Yargıtay: İş seyahati bahanesiyle ailesini ihmal eden koca kusurlu
Yargıtay: İş seyahati bahanesiyle ailesini ihmal eden koca kusurlu
Gram altın 2.900 TL'ye gidiyor
Gram altın 2.900 TL'ye gidiyor
Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?
Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?
Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı
Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Gıda sahtekarlarının ifşasında yeni dönem
Gıda sahtekarlarının ifşasında yeni dönem
Yüksek yargıya Anayasa ile temyiz ayarı
Yüksek yargıya Anayasa ile temyiz ayarı
Sayıştay: Belediyelerin prim borcu kaynaktan kesilmeli
Sayıştay: Belediyelerin prim borcu kaynaktan kesilmeli
Polis ne yapsın? Adalete teslim ediyor, caniler serbest kalıyor
Polis ne yapsın? Adalete teslim ediyor, caniler serbest kalıyor
Erdoğan'dan F-16 mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
Erdoğan'dan F-16 mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi
İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi
Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede son tarih 31 Aralık
Sürücüler dikkat! Ehliyet yenilemede son tarih 31 Aralık
Meclis açılıyor: Genel Kurul'a panik düğmesi yerleştirildi
Meclis açılıyor: Genel Kurul'a panik düğmesi yerleştirildi
29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava
29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında 13 kamu görevlisine dava
Benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı tutuklandı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlı tutuklandı
Bakan Tunç: Hukuk Fakültesine girişte başarı sırasını yükseltmemiz lazım
Bakan Tunç: Hukuk Fakültesine girişte başarı sırasını yükseltmemiz lazım
150 ton çöpü yol kenarına döken belediyeye ceza
150 ton çöpü yol kenarına döken belediyeye ceza
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı

Ankara'da dur ihtarına uymayan otomobilden, emniyet güçlerine ateş açıldı. Polisin ateşle karşılık verdiği araçtaki Serdar K., yaşamını yitirdi, Muhammed E. ise yaralandı. Yaşamını yitiren Serdar K.'nin 12, yaralanan Muhammed E.'nin ise 19 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 17:23, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 17:23
Yazdır
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı

Ankara'da polisle çatışmaya giren şüphelilerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Olay, gece saatlerinde meydana geldi.

Devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler F.C.Ö. ile H.S, arama kaydı bulunan Serdar K. ve Muhammet E.'yi görünce durmaları için ikazda bulundu.

Şüpheliler ile toplam 4 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, durmadı.

POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Araçtakiler, polise ateş açtı.

Polisin de ateşle karşılık verdiği şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra otomobil, terk edilmiş olarak bulundu. Araçta bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çatışma sırasında yaralanan ve hastaneye götürüldüğü öğrenilen Serdar K., yaşamını yitirdi, Muhammet E. ise hastanede tedavi edildi.

BİRİNİN 12, DİĞERİNİN 19 SUÇ KAYDI VAR

Ölen Serdar K.'nın 12, tedavisinin ardından gözaltına alınan M.E.'nin ise 19 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

EKİPLER KAÇAN İKİ KİŞİYİ ARIYOR

Ekipler kaçan diğer iki kişiyi ararken, olayla ilgili polis memurları F.C.Ö. ile H.S.'nin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber