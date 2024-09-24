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Türkiye'den İsrail Başbakanlığı'na tepki

Dışişleri Bakanlığı: Sayın Cumhurbaşkanımızın, BM Genel Kurulu marjında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısını kabulüne ilişkin olarak İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamayı, İsrail'in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 17:35, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 17:35
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Türkiye'den İsrail Başbakanlığı'na tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, BM Genel Kurulu marjında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısını kabulüne ilişkin olarak İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamayı, İsrail'in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz.

İsrail'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.

İsrail ve destekçilerinin uluslararası mahkemeleri itibarsızlaştırma gayretlerini de ibretle izliyoruz.

Soykırım ve tüm bölgeyi ateşe atma çabalarını sürdüren Netanyahu ve hükümeti, işledikleri suçların hesabını uluslararası mahkemelerde mutlaka vereceklerdir.

Türkiye bu süreçte masum Filistin halkının ve bölgedeki tüm dost ve kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir."

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