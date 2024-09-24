Belediye başkanı ve oğlu, tekme tokat kavga etti
Belediye başkanı ve oğlu, tekme tokat kavga etti
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
İkinci el otoda canlanma sinyali
İkinci el otoda canlanma sinyali
Kastamonu'da öğretmene saldırı... Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
Kastamonu'da öğretmene saldırı... Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cevdet Yılmaz: 2025 ortalarında enflasyon yüzde 20-30 olacak
Cevdet Yılmaz: 2025 ortalarında enflasyon yüzde 20-30 olacak
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Son 3 yılda 6 ölümlü uçak kazası: 6 can kaybı, 2 yaralı
Son 3 yılda 6 ölümlü uçak kazası: 6 can kaybı, 2 yaralı
Fitch, faiz indirimi için tarih verdi
Fitch, faiz indirimi için tarih verdi
Asgari ücret artışı KKTC'de yüzde 123'e ulaştı, bizde yüzde 49'da kaldı
Asgari ücret artışı KKTC'de yüzde 123'e ulaştı, bizde yüzde 49'da kaldı
Erdoğan: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?
Erdoğan: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Bazı okullar yemek ve eğitim ücretleri için sözlü savunma yaptı
Bazı okullar yemek ve eğitim ücretleri için sözlü savunma yaptı
Yargıtay: İş seyahati bahanesiyle ailesini ihmal eden koca kusurlu
Yargıtay: İş seyahati bahanesiyle ailesini ihmal eden koca kusurlu
Gram altın 2.900 TL'ye gidiyor
Gram altın 2.900 TL'ye gidiyor
Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?
Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?
Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı
Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Gıda sahtekarlarının ifşasında yeni dönem
Gıda sahtekarlarının ifşasında yeni dönem
Yüksek yargıya Anayasa ile temyiz ayarı
Yüksek yargıya Anayasa ile temyiz ayarı
Sayıştay: Belediyelerin prim borcu kaynaktan kesilmeli
Sayıştay: Belediyelerin prim borcu kaynaktan kesilmeli
Polis ne yapsın? Adalete teslim ediyor, caniler serbest kalıyor
Polis ne yapsın? Adalete teslim ediyor, caniler serbest kalıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumunda konuşma yaptı. BM'ye Gazze için çağrıda bulunan Erdoğan, "Gazze soykırmının önüne geçmek için ne bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını hiçe sayan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler, bu utancı daha ne kadar yaşayacaksınız?" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 17:56, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 22:30
Yazdır

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumu ABD'nin New York kentinde toplandı.

Toplantıda ilk konuşmayı ABD Başkanı Joe Biden yaptı. ABD Başkanı olarak son kez BM'de konuşan Biden, İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısı yaptı.

Biden'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap etti. Erdoğan'ın gündeminde İsrail saldırıları vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Dost ve kardeş Filistin'in temsilcisini üye ülkeler arasında hak ettiği yerde görmekten mutluluk duyuyorum. Filistin'i tanımayan devletleri de bir an önce tanımaya davet ediyorum.

Ekranda seyredilen krizleri anbean yaşıyoruz.

Gerilimin tam kalbinde yer alan bir ülke lideri olarak sesleniyorum.

BM, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği uluslararası barışı korumak için kuruldu.

BM işlevsiz ve hantal bir yapıya dönüşüyor. 'Dünya beşten büyüktür' şiarının temsil ettiği değerlere daha çok ihtiyaç duyuyoruz.

Bunun en önemli örneği Gazze'de yaşanıyor. 41 bin insan acımasız şekilde hayattan koparıldı.

Savaşta dahi dokunulmaması gereken 820 camiyi 3 kiliseyi, onlarca hastaneyi vurdular. BM kürsüsünden tüm dünyaya utanmadan meydan okudular.

İsrail'in temerküz kampına çevirdiği hapishanelerden sızan görüntüler nasıl bir zulüm yaptığını gösteriyor. Gazze dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline gelmiştir.

Ey BM Güvenlik Konseyi, Gazze soykırmının önüne geçmek için ne bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını hiçe sayan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler, bu utancı daha ne kadar yaşayacaksınız?

İsrail yönetimi temel insan haklarını hiçe sayarak Filistin halkına etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta, topraklarını işgal etmektedir. Filistinliler ise son derece haklı biçimde meşru direniş hakkını kullanmaktadır. Filistin halkının topraklarını işgal edenlere karşı direnişi asildir, onurludur, kahramancadır.

Canları pahasına vatanlarını savunan Filistinli kardeşlerimi yürekten selamlıyorum.

Saldırıların tek nedeni bir avuç ülkenin İsrail'e olan desteğidir. Bu katliama açıkça ortak oluyorlar.

Mayıs ayından beri gidip gelen bir kağıt var. Hamas defalarca ateşkesi kabul etti ama İsrail hükümeti sürekli bir bahane bularak, müzakere ettiği muhtabını kalleşçe öldürererek barış istemediğini gösterdi.

"HİTLER NASIL DURDURULDUYSA, NETANYAHU DA DURDURULMALIDIR"

Nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa Netanyahu da insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır.

Acil ateşkes sağlanmalı, rehine takası gerçekleşmelidir. İnsani yardımlar Gazze'ye ulaştırılmalıdır.

İsrail'in saldırılarını artırdığı Lübnan halkının ve hükümetinin de yanındayız.

41 bin insanı katledenler, talimatı verenden tetiği çekene kadar işledikleri suçların hesabını vermeden vicdanlar rahata kavuşamaz.

İsrail askerleri tarafından başından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi kızımızın da kanının yerde kalmaması için her türlü hukuki mücadeleyi veriyoruz, vereceğiz.

İsrail halkına herhangi bir düşmanlığımız yoktur. Müslümanlığın hedef alınmasına nasıl karşıysak antisemitizme de karşıyız.

Biz doğruları haykırmaktan çekinmeyiz. Birileri rahatsız olsa da bunu sürdüreceğiz.

"SURİYE HALA İSTİKRARDAN UZAK"

Suriye hala istikrardan uzak. Gerçekçi diyalogdan yana olan tutumumuz sürüyor.

Ukrayna'daki savaş üçüncü yılını bitirirken, barışın tesisinden halen uzaktayız. Silahlanma yarışı hızlandıkça diplomasinin alanı giderek daralıyor. Yine bu süreçte Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulamaya devam edeceğiz.

"KKTC RESMEN TANINMALI"

KKTC resmen tanınmalı. Federasyon modeli geçerliliği yitirmiştir. Bugün uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum.

Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmeli, tecrit artık son bulmalıdır.

Güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın bulunduğu Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için Çin'le yakın diyalog halindeyiz.

15 Mart 2024'te kabul edilen karar tasarısının öngördüğü şekilde, en yakın zamanda BM'de 'İslamofobiyle Mücadele Özel Temsilcisi' atanmasını bekliyoruz."

OLİMPİYAT AÇILIŞI

Olimpiyat Oyunları açılışındaki rezalet tehlikeyi gösterdi. Açılış kutsala saygılı olan herkesi derinden yaralamıştır.

Cinsiyetsizleştirme meselesi bir tercihten ziyade, artık küresel bir dayatmaya, tam anlamıyla kutsala ve fıtrata karşı bir savaşa dönüşüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber