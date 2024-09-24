Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un İsmail Kartal ile görüştüğü ve "Hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle" dediği iddia edildi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamayla bu iddialar yalanlandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal'a 'hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle' dediği sözleri tamamen yalandır.

Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz." denildi.