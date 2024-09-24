Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması
Fenerbahçe, Ali Koç'un İsmail Kartal ile görüştüğü iddialarını yalanladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 18:43, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 18:42
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un İsmail Kartal ile görüştüğü ve "Hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle" dediği iddia edildi.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamayla bu iddialar yalanlandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal'a 'hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle' dediği sözleri tamamen yalandır.
Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz." denildi.