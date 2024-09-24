Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu hitabının ardından paylaşım yaptı.

Erdoğan, "Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulunun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel adaletsizliğin giderilmesi için hep birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın; dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür." mesajını paylaştı.