İkinci el otoda canlanma sinyali

İkinci el otomobil satışları canlanmaya başladı. Piyasa yaklaşık 10 ay durgun seyretti. Bu süreçte satışlar azalırken, fiyatlar düştü. Son aylarda ise hareketlenme yaşanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, satışlar temmuzda yıllık yüzde 9,6, ağustosta yüzde 11 arttı.

Sektör temsilcileri, ikinci eldeki talebin yıl sonuna kadar diri olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Geçen yıl ikinci elde fiyatlar sıfır otomobiller ile yarışıyordu. Bu durum yeniden tersine döndü.

İkinci el araç fiyatları gerilerken, sıfır araç fiyatları yükseldi.

Uzmanlara göre otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkması bunda etkili oldu.

Yeni araçlar için yapılan kampanyalar da ikinci ele talebi azaldı.

Sektör temsilcilerine göre ikinci el fiyatların geçen seneye göre uygun durumda iken bundan sonra sıfır araba fiyatlarına korele bir şekilde fiyatlar artacak.