Bakan Şimşek, New York'ta yatırımcı toplantılarına katıldı

İkinci el otoda canlanma sinyali
İkinci el otoda canlanma sinyali
Kastamonu'da öğretmene saldırı... Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
Kastamonu'da öğretmene saldırı... Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cevdet Yılmaz: 2025 ortalarında enflasyon yüzde 20-30 olacak
Cevdet Yılmaz: 2025 ortalarında enflasyon yüzde 20-30 olacak
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Son 3 yılda 6 ölümlü uçak kazası: 6 can kaybı, 2 yaralı
Son 3 yılda 6 ölümlü uçak kazası: 6 can kaybı, 2 yaralı
Fitch, faiz indirimi için tarih verdi
Fitch, faiz indirimi için tarih verdi
Asgari ücret artışı KKTC'de yüzde 123'e ulaştı, bizde yüzde 49'da kaldı
Asgari ücret artışı KKTC'de yüzde 123'e ulaştı, bizde yüzde 49'da kaldı
Erdoğan: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?
Erdoğan: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Bazı okullar yemek ve eğitim ücretleri için sözlü savunma yaptı
Bazı okullar yemek ve eğitim ücretleri için sözlü savunma yaptı
Yargıtay: İş seyahati bahanesiyle ailesini ihmal eden koca kusurlu
Yargıtay: İş seyahati bahanesiyle ailesini ihmal eden koca kusurlu
Gram altın 2.900 TL'ye gidiyor
Gram altın 2.900 TL'ye gidiyor
Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?
Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?
Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı
Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Gıda sahtekarlarının ifşasında yeni dönem
Gıda sahtekarlarının ifşasında yeni dönem
Yüksek yargıya Anayasa ile temyiz ayarı
Yüksek yargıya Anayasa ile temyiz ayarı
Sayıştay: Belediyelerin prim borcu kaynaktan kesilmeli
Sayıştay: Belediyelerin prim borcu kaynaktan kesilmeli
Polis ne yapsın? Adalete teslim ediyor, caniler serbest kalıyor
Polis ne yapsın? Adalete teslim ediyor, caniler serbest kalıyor
Erdoğan'dan F-16 mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
Erdoğan'dan F-16 mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi
İkinci elde yeni dönem: 10 soruda Güvenli Ödeme Sistemi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Şimşek, New York'ta yatırımcı toplantılarına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3 yatırımcı toplantısına katıldı. Şimşek, toplantılarda ekonomi programında kaydedilen ilerlemeleri ve gelecek döneme dair önceliklerini paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 22:12, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 22:11
Yazdır
Bakan Şimşek, New York'ta yatırımcı toplantılarına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD'nin önde gelen bankalarından Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3 yatırımcı toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya genelinde en büyük diplomatik etkinliklerden biri olarak değerlendirilen ve üye ülkelerin liderlerini bir araya getiren BM Genel Kurulunda bazı liderlerle görüşüp 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya gelirken, Bakan Şimşek de yatırımcı toplantıları yaptı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Şimşek, ABD'nin önde gelen bankalarından Citibank'ın ev sahipliğinde düzenlenen 3 ayrı yatırımcı toplantısına katıldı. Toplantılarda, ABD'nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinin kıdemli fon yöneticileri ve ekonomistleri yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantılarda Şimşek, ekonomi programında kaydedilen ilerlemeleri ve gelecek döneme dair önceliklerini paylaştı.

DOĞRUDAN YATIRIM VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına da katıldı.

Toplantıya, ABD ve Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcileri, yatırımcılar ve uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri de iştirak etti.

Şimşek, toplantıda yaptığı detaylı sunumda, Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerini vurgularken, ülkenin sahip olduğu stratejik avantajları detaylarıyla anlattı.

Bakan Şimşek'in ABD'de bugün de yatırımcı toplantılarına devam edeceği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber