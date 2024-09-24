Türkiye-Yunanistan zirvesinin tarihi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabulünde, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın 2025 yılının ilk aylarında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2024 22:32, Son Güncelleme : 24 Eylül 2024 22:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde, yaptığı ikili görüşmeler kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti.
Görüşmede, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın yeni yılın ilk aylarında Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.