25 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Belediye başkanı ve oğlu, tekme tokat kavga etti
Belediye başkanı ve oğlu, tekme tokat kavga etti
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
İkinci el otoda canlanma sinyali
İkinci el otoda canlanma sinyali
Kastamonu'da öğretmene saldırı... Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
Kastamonu'da öğretmene saldırı... Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cevdet Yılmaz: 2025 ortalarında enflasyon yüzde 20-30 olacak
Cevdet Yılmaz: 2025 ortalarında enflasyon yüzde 20-30 olacak
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Otomobil reel fiyatları 14 aydır düşüyor
Son 3 yılda 6 ölümlü uçak kazası: 6 can kaybı, 2 yaralı
Son 3 yılda 6 ölümlü uçak kazası: 6 can kaybı, 2 yaralı
Fitch, faiz indirimi için tarih verdi
Fitch, faiz indirimi için tarih verdi
Asgari ücret artışı KKTC'de yüzde 123'e ulaştı, bizde yüzde 49'da kaldı
Asgari ücret artışı KKTC'de yüzde 123'e ulaştı, bizde yüzde 49'da kaldı
Erdoğan: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?
Erdoğan: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Ankara'da polise silahlı saldırı: Bir ölü, bir yaralı
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden 'sorgu' açıklaması
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi', 27 Eylül'de başlayacak
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Emeklilerin maaşından kesinti mi yapılacak?
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Bakan Tekin: Müfredatımızı ortalama yüzde 35 sadeleştirdik
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Devlet ormanlarında maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Bazı okullar yemek ve eğitim ücretleri için sözlü savunma yaptı
Bazı okullar yemek ve eğitim ücretleri için sözlü savunma yaptı
Yargıtay: İş seyahati bahanesiyle ailesini ihmal eden koca kusurlu
Yargıtay: İş seyahati bahanesiyle ailesini ihmal eden koca kusurlu
Gram altın 2.900 TL'ye gidiyor
Gram altın 2.900 TL'ye gidiyor
Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?
Polis Şeyda'yı şehit eden suç makinesi nasıl tutuklanamadı?
Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı
Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Gıda sahtekarlarının ifşasında yeni dönem
Gıda sahtekarlarının ifşasında yeni dönem
Yüksek yargıya Anayasa ile temyiz ayarı
Yüksek yargıya Anayasa ile temyiz ayarı
Sayıştay: Belediyelerin prim borcu kaynaktan kesilmeli
Sayıştay: Belediyelerin prim borcu kaynaktan kesilmeli
Polis ne yapsın? Adalete teslim ediyor, caniler serbest kalıyor
Polis ne yapsın? Adalete teslim ediyor, caniler serbest kalıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

25 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

25 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 00:01, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 00:04
Yazdır
25 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdürecek.

(New York)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşecek.

(Moskova)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katılacak.

(New York)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ile bir araya gelecek.

(Bakü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.

(İstanbul/22.00)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Union SG ekibini konuk edeceği maç öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde son antrenmanını yapacak, idmanın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho ve bir oyuncunun katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.30/12.00)

3- Union SG Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ve bir oyuncusu, Fenerbahçe maçı öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, Belçika ekibi son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/18.30/19.15)

4- UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve bir oyuncusu, müsabakanın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

(Amsterdam/19.45)

5- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak.

(Prag/19.00)

6- Basketbol BKT Avrupa Kupası gruplarında ilk hafta maçları tamamlanacak. A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Wolves takımına konuk olacak, Beşiktaş Fibabanka ise Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını ağırlayacak.

(Vilnius/19.00/İstanbul/20.00)

7- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turu rövanş maçında Çağdaş Bodrumspor, Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını ağırlayacak.

(Muğla/19.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasına, Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji müsabakasıyla devam edilecek.

(Muğla/14.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber