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Emlakta vergi kaçakçılığına son! Yeni sistem belirlendi

Tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılması dahil olmak üzere gayrimenkullerin vergilendirilmesine yönelik olarak dünya örneklerini inceleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, Meclis açıldığında yeni vergi paketinin içinde yer alacak gayrimenkullerin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler konusunda çok kapsamlı bir çalışma yaptı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 07:55, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 06:51
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Emlakta vergi kaçakçılığına son! Yeni sistem belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı. gayrimenkul alım satımı ve kira gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda kayıt dışılığa son vermek için bir süredir yeni tedbirler üzerinde çalışma yapıyor. Bakanlık yetkilileri, gayrimenkullerin alış ve satışında gerçek bedelinin tespitinin, bir yandan tapu harcı bir yandan da gelir vergisi açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Meclis açıldığında gündeme getirilmesi planlanan yeni vergi paketinde, gayrimenkul alım satımında gerçek değer üzerinden vergilendirme yapılmasına ilişkin yeni düzenlemeler konusunda Maliye Bakanlığı çok kapsamlı bir çalışma yaptı. Gayrimenkullerin alış ve satışında gerçek bedelinin tespiti, bir yandan tapu harcı, bir yandan da gelir vergisi açısından önem taşıyor. Halen gayrimenkul alım satım işlemleri, alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı binde 20 oranında tapu harcına tabi bulunuyor. Alıcı ve satıcının gayrimenkulün emlak vergisi değerinin altında olmamak üzere gerçek alım satım bedelini beyan etmesi gerekiyor. Tapuda yapılan alım veya satım işleminden sonra, beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıttığı halde emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin tespit edilmesi halinde, eksik alınan harç taraflardan cezalı olarak isteniyor. Ayrıca Gelir Vergisi Kanununa göre; gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılması halinde elde edilen gelir değer artışı kazancı olarak vergiye tabi. Değer artışı kazancının tespitinde, satış bedelinden endekslenmiş alış bedeli ile tapu harcı gibi giderler ve ilgili yılın istisnası düşülüyor, kalan kazanç üzerinden gelir vergisi alınıyor. 2024 takvim yılı için değer artış kazançlarının 87 bin lirası istisna tutuluyor.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul gelirlerinin kayıt dışında kalmaması için sürekli analiz çalışmaları ve saha denetimleri yapıyor. Tespit edilen uyumsuzluklar ile ilgili gerekli adımlar atılıyor. Ayrıca gerçek alım satım bedelinin beyan edilmesini sağlamak amacıyla vatandaşları çeşitli yollardan bilgilendiren Bakanlık, değer artışı kazancı elde edenlerin beyanname vermesi gerektiğini, beyan döneminden önce hatırlatarak, yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini istiyor.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

Tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılması dahil olmak üzere gayrimenkullerin vergilendirilmesine yönelik olarak dünya örneklerini de inceleyen Bakanlık alternatif düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Öte yandan, kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik olarak bir dizi tedbir alan Bakanlık, hazırladığı Tebliğ taslağında da kiracıların ödemelerini bankadan yapmaları zorunluluğu getiriyor.

YÜCEL KAYAOĞLU

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