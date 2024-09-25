Elektrikli araçta tarihi rekor!

2016 yılında 737, 2017'de 947, 2018'de 1.193 elektrikli aracın bulunduğu Türkiye'de, yerli otomobil Togg'un 2023'te yollara çıkması ile birlikte elektrikli araç sayısında ciddi artış yaşandı. Ağustos 2023'te trafikteki toplam elektrikli araç sayısı 41 bin 393 olurken, 2023 yılı 80 bin 826 elektrikli araç ile kapatıldı. Bu ağustos ayı itibarıyla ise 138 bin 429 elektrikli araç sayısına ulaşıldı. Böylece son bir yılda elektrikli araç sayısında yaklaşık 100 binlik rekor bir artış yaşandı.

ŞARJ NOKTASI SAYISI 23 BİNE YAKLAŞTI

Ayrıca, EPDK'dan lisans alan şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan yatırımlar neticesinde, 2023 yılı Ağustos ayında Türkiye çapında 6 bin 390 adeti AC (yavaş) ve 1.947 adeti DC (hızlı) olmak üzere toplam 8 bin 337 olan şarj soketi sayısı ise Ağustos 2024 itibarıyla 14 bin 226 adeti AC ve 8 bin 259 adeti DC olmak üzere 22 bin 485'e yükseldi. Şarj noktalarının toplam kurulu gücü ise son bir yılda 387 megavattan 1.390 megavata ulaştı.

2035'TE 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM BEKLENİYOR

Öte yandan, EPDK, yeterli şarj altyapısı için elektrikli otomobil gelişim sürecine ilişkin senaryoları çalışmıştı. Çalışmadaki orta senaryoya göre, 2030 yılında Türkiye'de elektrikli araç sayısının 1,3 milyon adet, şarj noktası sayısının 142 bin adet; 2035 yılında ise elektrikli araç sayısının 3,3 milyon adet, şarj noktası sayısının ise 273 bin adet civarında olacağı öngörülmüştü. EPDK tarafından lisans verilen şirketler bugüne kadar sektörde 250 milyon doları aşkın yatırım gerçekleştirirken, projeksiyon çalışmasına göre orta senaryoda 2030 yılında 990 milyon dolar; 2035 yılında ise 2 milyar dolar civarında şarj ünitesi ve ekipman yatırımının gerçekleştirilmesinin beklendiği ifade edilmişti.

TRAFİKTE 6 MİLYON MOTOSİKLET VAR

Türkiye'de haziran-ağustos dönemini kapsayan yaz aylarında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı son 10 yılda yaklaşık 6 katına çıkarak 345 bin 235 ile rekor kırdı. Yollardaki motosiklet sayısı da ağustos itibarıyla 6 milyona yaklaştı. Ülkede artan kurye hizmetleri ile kullanıcısına zaman ve yakıttan sağladığı tasarrufun etkisiyle kullanımı yaygınlaşan motosiklet satışları, bazı aylarda otomobil satışlarının da üzerinde seyretti. Ülkedeki motorlu kara taşıtı sayısı ağustos itibarıyla 30 milyon 469 bin 319'a ulaşırken, bunların 15 milyon 301 bin 404'ünü otomobil, 5 milyon 878 bin 271'ini ise motosikletler oluşturdu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ