Brent petrolün varil fiyatı 74,24 dolar

Dün 75,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 azalarak 74,24 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 71,23 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, kar alımları ve Çin'de açıklanan teşvik planının ekonomiyi desteklemekte yetersiz kalacağı endişesi etkili oluyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), dün ülkede ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirler açıkladı. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan ülkede ortaya konan teşviklerin yeterli olmayacağı endişesi piyasada belirsizlik oluşturuyor.

Analistler, ekonomik hareketliliği artırmak için Çin'in attığı adımların hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşma konusunda ne kadar etkili olacağını sorguluyor. Uzmanlar, ekonomik büyümeyi desteklemek için daha somut bir mali yaklaşımın bulunması gerektiğini ifade ediyor. Dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesi Çin'de ham petrol talebinin düşmesiyle küresel talebin de zayıf seyredeceği endişesi piyasalarda hakim oluyor.

Son günlerde Orta Doğu'da şiddeti artan çatışmalar petrol fiyatlarını yukarı taşırken, piyasa oyuncuları yüksek fiyatlardan faydalanmak için kar alımlarına yöneldi ve fiyatlarda kısmi gerileme yaşandı.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde düştüğüne işaret eden Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verisi petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

API, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 4 milyon 339 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 100 bin varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu veri, ülkede talebin yükseldiği beklentisini destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 75,29 ile 76,12 dolar aralığının direnç, 73,45 ile 72,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.