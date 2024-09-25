Borsa günü düşüşle tamamladı

Bingöl'e atanan Türkiye Güzeli doktor göreve başlamadı
Bingöl'e atanan Türkiye Güzeli doktor göreve başlamadı
22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti
22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti
Topladığı çöpleri dere kenarına döken Belediyeye para cezası
Topladığı çöpleri dere kenarına döken Belediyeye para cezası
Altının kilogramı 3 milyon 20 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 3 milyon 20 bin liraya yükseldi
Valilikten Tatvan'da 4,5 büyüklüğündeki depreme dair açıklama
Valilikten Tatvan'da 4,5 büyüklüğündeki depreme dair açıklama
'Erdoğan konuşurken BM salonu boştu' iddiası yalanlandı
'Erdoğan konuşurken BM salonu boştu' iddiası yalanlandı
OECD'den Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini
OECD'den Türkiye için büyüme ve enflasyon tahmini
Çiftlik Bank davasında savcı mütalaasını verdi
Çiftlik Bank davasında savcı mütalaasını verdi
Eski tip sürücü belgeleri tarihe karışıyor
Eski tip sürücü belgeleri tarihe karışıyor
İzmir'de alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi öldü
İzmir'de alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi öldü
Davutoğlu'ndan, DEVA Partisi ile 'birleşme' açıklaması
Davutoğlu'ndan, DEVA Partisi ile 'birleşme' açıklaması
Polisi şehit eden katilin komşuları... Herkese sataşırdı
Polisi şehit eden katilin komşuları... Herkese sataşırdı
İkinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 60 güne kadar uzadı
İkinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 60 güne kadar uzadı
'Ücretsiz ders kitabı' okutmayan özel okullar hakkında inceleme başlatılacak
'Ücretsiz ders kitabı' okutmayan özel okullar hakkında inceleme başlatılacak
Fenomenlere 89 milyon lira 'örtülü reklam' cezası
Fenomenlere 89 milyon lira 'örtülü reklam' cezası
Erdoğan, Amerikan TV'sine konuştu: Hamas terör örgütü değil
Erdoğan, Amerikan TV'sine konuştu: Hamas terör örgütü değil
Cep telefonu ana kartı ithalatına gözetim düzenlemesi
Cep telefonu ana kartı ithalatına gözetim düzenlemesi
TBMM 1 Ekim'de açılacak
TBMM 1 Ekim'de açılacak
Enflasyon beklentilerinde gerileme
Enflasyon beklentilerinde gerileme
Maliye Bakanlığı mükellefler için yeni uygulamaları devreye alıyor
Maliye Bakanlığı mükellefler için yeni uygulamaları devreye alıyor
Emeklilikte 'ikisi bir arada' formülü
Emeklilikte 'ikisi bir arada' formülü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Apple ile görüşmeler devam ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Apple ile görüşmeler devam ediyor
Bakan Şimşek: 2025'te enflasyon güçlü bir şekilde düşecek
Bakan Şimşek: 2025'te enflasyon güçlü bir şekilde düşecek
Fitch Türkiye'nin para politikasında sıkı duruşun sürmesini bekliyor
Fitch Türkiye'nin para politikasında sıkı duruşun sürmesini bekliyor
Emlakta vergi kaçakçılığına son! Yeni sistem belirlendi
Emlakta vergi kaçakçılığına son! Yeni sistem belirlendi
Bankaların ATM oyunu! Kendi paranızı size vermiyor
Bankaların ATM oyunu! Kendi paranızı size vermiyor
Erdoğan'ın sözleri Dünya basınında
Erdoğan'ın sözleri Dünya basınında
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Bakan Tunç: 'Yapanın yanına kar kaldığı' algısını ortadan kaldıracağız
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Van'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
İkinci el otoda canlanma sinyali
İkinci el otoda canlanma sinyali
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kaybederek 9.891,00 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 18:37, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 18:45
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 138,73 puan azaldı, toplam işlem hacmi 88 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 değer kazanırken holding endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 3,34 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim döngüsüne başlamasının ardından artan risk iştahı, resesyon endişesini besleyen veriler ve jeopolitik risklerin etkisiyle baskılanıyor.

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan düşerek yüzde 51,1 seviyesine ve hanehalkı için 1,5 puan gerileyerek yüzde 71,6 seviyesine indi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları, Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.150 ve 10.290 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber