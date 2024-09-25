Dolar günü yükselişle kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 17:30, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 17:40
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Artış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,1100
|34,1110
|34,1200
|34,1210
|Avro
|38,0930
|38,0940
|38,2310
|38,2320
|Sterlin
|45,6720
|45,6840
|45,7150
|45,7250
|İsviçre frangı
|40,3530
|40,3600
|40,2450
|40,2530
|ANKARA
|ABD doları
|34,0800
|34,1600
|34,0900
|34,1700
|Avro
|38,0530
|38,1330
|38,1910
|38,2710
|Sterlin
|45,6120
|45,8220
|45,6550
|45,8650