Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Artış Alış Satış ABD doları 34,1100 34,1110 34,1200 34,1210 Avro 38,0930 38,0940 38,2310 38,2320 Sterlin 45,6720 45,6840 45,7150 45,7250 İsviçre frangı 40,3530 40,3600 40,2450 40,2530 ANKARA ABD doları 34,0800 34,1600 34,0900 34,1700 Avro 38,0530 38,1330 38,1910 38,2710 Sterlin 45,6120 45,8220 45,6550 45,8650