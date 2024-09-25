Altının kilogramı 3 milyon 20 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 873 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 26 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 artışla 3 milyon 20 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 2 milyon 984 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 7 milyar 246 milyon 159 bin 289,37 lira, işlem miktarı ise 2.458,80 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 7 milyar 251 milyon 658 bin 430,02 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ziraat Bankası ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: