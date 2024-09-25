Trafikte tehlikeli yolculuk: Kaputu açık ilerledi
Bursa'da bir otomobil kaputu açık bir şekilde seyretmeye başladı. Tehlikeli anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 11:16, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:27
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, ön kaputu açık bir şekilde seyretmeye başladı.
Diğer sürücülerin kornalı ikazına aldırış etmeyen sürücü saniye saniye kameraya yansırken, yaşanan olayda korkulan olmadı.