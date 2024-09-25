Polisi şehit eden katilin komşuları... Herkese sataşırdı

Ümraniye'de 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti motosiklet çaldığı gerekçesiyle geçen pazar akşamı annesi Pınar Geçti tarafından polise ihbar edildi. Gözaltına alınan Yunus Emre Geçti götürüldüğü polis merkezinden firar etti.

Ihlamurkuyu, Petrol Yolu Caddesi'nde izine rastlanan Yunus Emre Geçti, kendisini yakalamak isteyen polislerden birinin silahını alarak rastgele ateş açtı. 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz silahtan çıkan mermilerle şehit düştü.

Tutuklanan Yunus Emre Geçti'nin küçücük yaşta başlayan 26 suçla dolu profili Türkiye'nin gündemine oturdu. Geçti'nin yıllar öncesinden yaptığı sosyal medya paylaşımları ve adeta bir suç makinesine dönüşmesi dikkat çekti.

7-8 yıl öncesine kadar çocuk paylaşımları yapan çocuğuyla ilgili konuşan anne Pınar Geçti, "Devletimi uyardım hep. Gelin alın dedim. Keşke polisimiz değil ben ölseydim, Ben kurşunlara gelseydim keşke." dedi.

KATİLİ MAHALLESİNDE ARAŞTIRDIK

SABAH muhabirleri polis katili Yunus Emre Geçti'nin mahallesinde izlenimlerde bulundu. 2005 doğumlu Yunus Emre Geçti doğduğundan beri Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesinde yaşıyor.

Annesi Malatyalı, babası ise Kırklarelili. Aile, anneanne ve dedesinin evinde onlarla birlikte yaşıyordu. Ailenin iki çocuğundan büyük olanı. Bir küçük kız kardeşi var. Liseyi tamamlamadan okulunu bıraktı.

Babası tekstil işleri ile uğraşıyordu, annesi ise ev hanımı. Hayatındaki en büyük değişiklik, okulu bıraktıktan sonra yaşandı. 3-4 yıl önce eğitim hayatı sona erince hayatını sosyal medya ve mahalledeki arkadaşlarına bağlı hale getirdi.

YILBAŞINDA BACAĞINDAN VURULDU

Tüm ailenin tek erkek çocuğuydu, bu durumu fazlasıyla kullandı. Zaman zaman bu tek erkek çocuk olmasından dolayı ailesini de sınırsız istekleriyle bunaltıyordu. 2 yıl kadar önce hayatı tamamen değişti.

İddiaya göre uyuşturucu madde ile tanıştı. Bu meseleden kaynaklı olarak alacak verecek yüzünden geçen yılbaşında Seyfi isimli biri tarafından bacağından vuruldu. Aylarca bastonla gezdi. 3 ay önce iyileşti.

2 AY ÖNCE ANNESİNİ DÖVMÜŞ

Sürekli evde tartışmalar çıkarıyordu. Annesinden para istiyor, vermeyince de bıçak çekip evi dağıtıyordu. Annenanesinin kolunu dahi kırdı. Polis katliamından 2 ay önce de bu kavgalardan biri yaşandı.

Anne Pınar Geçti, çocuğu alması için polise ihbarda bulundu. Eve gelen polisler işlem yaptı. Evden uzaklaştırma bile aldı. Ancak annesi bir süre sonra şikayetini geri çekti.

MAHALLELİ 3 YILDIR DERTLİYMİŞ

Mahalle esnafı da büyük mağduriyet yaşıyordu. Esnaf, "Yoldan geçen herkese karışıp laf atar, insanlara sataşır, sürekli birilerinden para isterdi" diyor.

Polisi şehit ettiği gün ise olaydan dakikalar sonra evine geldiği, kapıyı evdekiler açmadığı için karşı sokağa geçip sigara içtiği ortaya çıktı. "Kolundaki yarayla buralarda" gezindi diyen esnaf, katil zanlısının 2-3 yıldır mahallede sorunlu biri haline geldiğini belirtti.

ANNE KONUŞTU: KEŞKE BEN ÖLSEYDİM

Polis katili oğlu hakkında konuşan ve kendisi de olayda yaralanan anne Pınar Geçti şunları anlattı: "Bir anne baba çocuğunun o halde olmasını ister mi? Bak ben de yaralıyım. Bir kız çocuğum var. Onun peşindeyim. Allah rahmet eylesin. Benim canım yandı.

Gerçekten polisimiz ölene kadar ben ölseydim. O silahı ben yeseydim. Ben kurşunlara gelseydim keşke. Ama şunu söyleyeyim. Twitterlarda, sosyal medyalarda, 'yok nasıl bir anne, nasıl bir babasınız'. Allah'ınızı seviyorsanız, devletime sesleniyorum, ben çocuğumun bu kadar kötü olmasını ister miyim?

Ben bir anneyim, bir babayım. Yaralandım. Bunu gidin, söyleyin herkese. 26 suçtan benim çocuğumun kaydı varsa niye devlet bunu almadı? Niye devlet bunu götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı.

O kadar ben devlete yalvardım. O kadar karakollara gittim. O kadar her şeyi söyledim. Bu çocuk madde bağımlısı, bu çocuk madde satıyor, bu çocuk madde kullanıyor.

Bunları hepsini söyledim ben. Yine ben çocuğumun yerini söyledim. Yine çocuğumun ben yerini söyledim, buldurdum. Gerçekten çok üzgünüm.

Polis Şeyda Yılmaz'ın şehit düştüğü yere ekip arkadaşları dün giderek çiçek bıraktı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli "Şahinler" olarak bilinen motorize trafik ekipleri çiçeklerin üzerine; "Seni unutmayacağız, kahramanımız mekanın cennet olsun Şahinler..." notunu yazdı.

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim" ifadelerini kullandı.

Polisi şehit eden ve liseyi tamamlamadan okulu bırakan katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin sosyal medya paylaşımları ve takip ettiği gruplar da dikkat çekiyor.

Bu grubun, Ümraniye ve Sultanbeyli'de gençler arasında popüler olduğu öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK