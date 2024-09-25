Çiftlik Bank davasında savcı mütalaasını verdi

Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

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