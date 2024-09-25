Çiftlik Bank davasında savcı mütalaasını verdi
Çiftlik Bank ana davasında savcı mütalaasını verdi. Elebaşı olmakla suçlanan Mehmet Aydın'ın 4414 müşteki yönünden ve 3 ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapsi talep edildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 13:47, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 13:53
Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, Mehmet Aydın'ın toplamda 88 bin 302 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.