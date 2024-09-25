Bursa'da komşularını rahatsız edip polise silah çeken kişi tutuklandı

Adliyeye getirilen zanlı, "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 2. Köroğlu Sokağı'nda yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız eden, çağrılan polis ekiplerine de silahla mukavemette bulunan İsmet K'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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