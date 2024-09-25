Bursa'da komşularını rahatsız edip polise silah çeken kişi tutuklandı
Bursa'da evinde yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız eden, çağrılan polislere silah doğrultarak mukavemette bulunan kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 19:19, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 19:23
Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 2. Köroğlu Sokağı'nda yüksek sesle müzik dinleyip komşularını rahatsız eden, çağrılan polis ekiplerine de silahla mukavemette bulunan İsmet K'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye getirilen zanlı, "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.