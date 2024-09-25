Valilikten Tatvan'da 4,5 büyüklüğündeki depreme dair açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.50'de kaydedilen deprem, 7 kilometre derinlikte oluştu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tatvan ilçesinde saat 14.50'de 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kuruluşlarımızın tüm ekipleri, saha taramalarına gecikmeksizin başlamıştır. An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.