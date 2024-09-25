'Erdoğan konuşurken BM salonu boştu' iddiası yalanlandı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM 79. Genel Kuruluna hitabıyla ilgili FETÖ'nün sosyal medya hesapları tarafından ortaya atılan ve diğer bazı hesaplar tarafından da paylaşılan, 'Konuşma esnasında salon boştu' iddiası doğru değildir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu konuşmasına ilişkin görüntülere yer verilerek, görüntüler incelendiğinde iddiaların tamamen asılsız olduğunun açıkça görüldüğü kaydedildi.

Terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yetkililerini hedef alan propaganda kampanyalarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.