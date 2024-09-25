Satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 9 kişiye gözaltı
Aksaray'da internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 17:04, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 17:04
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir internet sitesi üzerinden satılık otomobil ilanı verip 8 farklı kişiden "kapora" alınarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı.
Bu kişilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.