Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin ifadesine ulaşıldı

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifade veren şüpheli Yunus Emre Geçti, 5 ay öncesine kadar uyuşturucu kullandığını söyledi.

Kendisini Dudullu'daki karakola polislerin götürdüğünü anlatan şüpheli, "Hırsızlık konusuyla ilgili bize teşhis yaptırdılar. Yanımda arkadaşım vardı, ifadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana 'Bekleyeceksin' dediler. Ben sonra annemin çığlık sesini duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Geçti, annesine yardım etmek için oradan çıktığını iddia ederek, şöyle devam etti:

"İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim. Eve doğru normal minibüsle gittim. Eski vergi dairesi üzerinde hasımlarıma denk geldim. Bana saldırdılar. Bana saldırıp cebimden telefon ve paramı aldılar. Beni gasbettiler. O esnada oraya sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin 'vuruldum' çığlığını duydum. Orada bir varil vardı, oradan silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım, evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum."

Karşında kadın olduğunun farkına varmadığını öne süren Geçti, "Diğerlerini de ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım, yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim." iddiasında bulundu.

- Olay

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti (19) polis merkezinden kaçmış, görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli Yunus Emre Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanmış ve bu sırada arbede çıkmıştı.

Zanlının polisin silahını alarak ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.