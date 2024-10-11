Sosyal denge tazminatı alan kaymakam aftan yararlandı

Af kanunu ne getirmişti

Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla; bu maddenin yürürlük tarihine kadar bu Kanun veya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümlerine aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödediği tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin yetkili veya görevli olan sorumluları hakkında yapılan bu ödemeler nedeniyle idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz; başlamış olanlar işlemden kaldırılır.

Bir üye karara itiraz etti

Anılan hükümlere göre sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için, kamu görevlilerinin belediye ya da bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilmesi gerekmektedir.

Kaymakam Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yönetim kurulunda geçici olarak görevlendirildiği için kendisine sosyal denge ödenmesi mümkün değildir. Sosyal denge ödemesi kapsamında bulunmayan Kaymakam af kapsamında da bulunmamaktadır.

Yılı: 2020

Daire: 8

Dosya No: 53062

Tutanak No: 56522

Tutanak Tarihi: 28.02.2024

KARAR

2-123 sayılı İlamın 2'nci maddesi ile; Yönetim kurulu üyeliğinde geçici olarak görevlendirilen ve tam zamanlı olarak ...' da çalışmayan... Kaymakamı ...' a mevzuata aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödenmesi nedeniyle oluşan... TL kamu zararının sorumlulara ödettirilmesine hükmedilmiştir.

Sorumlu Harcama Yetkilisi ... (dosya no:52979), Gerçekleştirme Görevlisi ... (dosya no: 53062), Diğer Sorumlu ... (dosya no:52994) ve Diğer Sorumlu ... (dosya no:53061) tarafından gönderilen temyiz dilekçesinde;

"İdare kadro ve pozisyonunda olmayıp ... Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (...) yönetim kurulunda geçici görevlendirilen ... Kaymakamı ...' a sosyal denge ödemesi yapılmasına ilişkin olarak;

26 Kasım 2022 tarih ve 32025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10. Maddesinde -25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 16- Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla; bu maddenin yürürlük tarihine kadar bu Kanun veya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümlerine aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödediği tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin yetkili veya görevli olan sorumluları hakkında yapılan bu ödemeler nedeniyle idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz; başlamış olanlar işlemden kaldırılır." hükmü uyarınca işlemden kaldırılması gerekmektedir.

İlam sıra No:2 için başlatılmış olan mali yargılamanın işlemden kaldırılmasını talep ederek, gereğini bilgi ve takdirlerinize arz ederim." denilmektedir.

Başsavcılık mütalaasında;

"İlamın 2'nci maddesine ilişkin olarak, ... Yönetim Kurulunda geçici görevlendirilen ... Kaymakamı ...' a yapılan sosyal denge ödemesi nedeniyle verilmiş olan tazmin hükmünün, 4688 sayılı Kanuna ekli Geçici 16'ncı madde uyarınca işlemden kaldırılması talep edilmektedir.

26.11.2022 tarih ve 32025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 10 uncu maddesi ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa eklenen Geçici Madde 16 uyarınca, ilgililerin hukuka aykırı olan işlemle ilgili sorumlukları ortadan kaldırıldığından, konu hakkında Temyiz Kurulunca yapılacak bir işlemin bulunmadığı yönünde karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir." denilmektedir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Sorumlular tarafından kamu zararının sorumlularına ödettirilmesi hükmünü içeren 123 sayılı İlamın 2'nci maddesine karşı temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

26.11.2022 tarih ve 32025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 10 uncu maddesinde:

"MADDE 10-25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 16- Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla; bu maddenin yürürlük tarihine kadar bu Kanun veya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümlerine aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödediği tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin yetkili veya görevli olan sorumluları hakkında yapılan bu ödemeler nedeniyle idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz; başlamış olanlar işlemden kaldırılır." "

Hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm karşısında... Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2020 yılı hesabı ile ilgili olarak Sayıştay 8.Dairesi tarafından çıkarılan 123 sayılı İlamın 2'nci maddesine konu sosyal denge tazminatı ödemelerinin, 7421 sayılı Kanun'un 10'ncu maddesi kapsamında bulunması nedeniyle hakkında mali yargılama ve takibat yapılamayacağından temyiz başvurusuna esas DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASINA,

(Üye ...'in aşağıda yazılı azınlık görüşleri karşısında) oy çokluğuyla,

Karar verildiği 28.02.2024 tarih ve 56522 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Karşı oy gerekçesi/Azınlık görüşü

Üye ...:

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması" başlıklı 32'nci maddesinde:

"27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. ." denilmektedir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15'inci maddesinde:

"Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir" denilmektedir.

Anılan hükümlere göre sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için, kamu görevlilerinin belediye ya da bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilmesi gerekmektedir.

Ancak ... Kaymakamı ..., ... Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yönetim kurulunda geçici olarak görevlendirildiği için kendisine sosyal denge ödenmesi mümkün değildir. Sosyal denge ödemesi kapsamında bulunmayan Kaymakam ..., 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun geçici 16'ncı maddesinde düzenlenen af kapsamında da bulunmamaktadır.

