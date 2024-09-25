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Tarla ile market arasında makas açıldı! Tarlada 8, markette 25 TL

Adana'da hasadı devam eden mayer cinsi limon, bahçede 8-10 liradan alıcı bulurken, market ve pazarlarda 15-25 liradan satılıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 21:11, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 21:13
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Tarla ile market arasında makas açıldı! Tarlada 8, markette 25 TL

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Adana'da Ağustos ayında başlayan mayer cinsi limonun hasadı sürüyor. Kent genelinde 230 bin dönüm alanda üretimi yapılan limondan 641 bin ton rekolte hedefleniyor.
Dönüm başına ise bahçelerden 3-4 ton arasında mayer cinsi limon hasat ediliyor. Binbir emekle toplanan limonlar, önce iç piyasada ardından da Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Mayer cinsi limonun fiyatı bahçede 8-10 lira arasında, market ve pazarlarda ise 15-25 lira arasında alıcı buluyor.

"Sıcak hava verimi etkiledi"
Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Ağustos ayının başında limon fiyatları çok yükseldiği için hasat yapıldı ve 24 Eylül itibarıyla limonun ihracatı da resmi olarak serbest hale geldi. Bu sene sıcak hava nedeniyle limonun verimi de etkilendi. Geçen sene 951 bin ton limon rekoltesi alırken bu sene 641 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

"Aralık ayına kadar hasat sürecek"
Fiyatların çok memnun edici olmadığını aktaran Doğan, "Fiyatlar şu anda bahçede 8-10 lira arasında, market ve pazarlarda ise 15-25 lira arasında alıcı buluyor. Bundan sonra enterdonat cinsi limon çıkacak ve onun da fiyatının 13-16 lira arasında olması bekleniyor. Mayer cinsi limonun hasadı Aralık ayına kadar devam edecek" ifadelerini kulandı.

"Hasat 1 ay erken yapıldı"
Limon fiyatlarının geçtiğimiz aylarda çok yükseldiğini anlatan Mehmet Akın Doğan, "Geçen sezon yatak limonlar depolarda çürüdü ve depoya limon az girdi. Bu sebepten dolayı fiyatlar çok yükseldi ama şu anda normale döndü. Fiyatları normale döndürmek için hasat 1 ay erken başladı" diye konuştu.

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