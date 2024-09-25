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SPK, bir şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2024 22:27, Son Güncelleme : 25 Eylül 2024 22:37
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SPK, bir şirketin halka arzını onayladı

SPK bültenine göre kurul, Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ'nin 91,85 liradan pay başına ilk halka arzını onayladı.

Kurul, ayrıca, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 610 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

Suvla Şarapları Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 100 milyon lira, Volkswagen Doğuş Finansman AŞ'nin 2 milyar lira, TEB Faktoring AŞ'nin 2 milyar 450 milyon lira, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 1 milyar 100 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verildi.

Kurul, Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 50 milyar liralık yönetim sözleşmesi veya alım-satım sözleşmesine dayalı kira sertifikası ile ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 4 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını onayladı.

Ayrıca, Albaraka Portföy Yönetimi AŞ Yeni Nesil Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Foneva Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu, Foneva Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu, Rota Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Rota Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talepleri olumlu karşılandı.

- İdari para cezaları

SPK, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ paylarının halka arzından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin yaptığı incelemeler sonucunda, 2 gerçek ve bir tüzel kişiye toplamda 5 milyon 833 bin 734 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 32 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

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