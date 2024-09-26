26 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Aleksander Belsky ile görüşecek.

(St. Petersburg)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gülderen Mahallesi'ndeki toplu konut alanında incelemede bulunacak, basın açıklaması yapacak.

(Hatay/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul AirShow 2024 Uluslararası Sivil Havacılık Fuarı Açılış Töreni ile Basın ve Teşkilat Buluşması'na katılacak. Uraloğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata'ya taziye ziyaretinde bulunacak, Genç Viyadüğü'nde inceleme ve basın açıklaması yapacak, esnafı, Bingöl Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, STK temsilcileri ile toplantıya katılacak ve gençlerle buluşacak.

(İstanbul/10.00-Bingöl/14.00-19.00)

2- TÜİK, 2021-2023 dönemine ilişkin yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye İş Bankası'nın 100. Yılında Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"nın açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Belçika'nın Union SG takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.45)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak.

(Amsterdam/22.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftası, Spor Toto-Rize Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/18.00)

4- Türkiye Bisiklet Federasyonu Mali ve 6. Olağan Genel Kurulu yapılacak.

(Ankara/11.00)