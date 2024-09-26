Portföy yönetimi sektörünün büyüklüğü 5,6 trilyon TL'yi aştı

Son dört yılda %1.500 oranında büyüyen sektör, yatı-rımcıların artan ilgisi ve finansal okuryazarlığın gelişmesiyle ivme kazandı. Sektörün geldiği son du-rumu yaptığı basın toplantısı ile anlatan ve portföy yönetimi sektö-rünün % 92'sini temsil eden Tür-kiye Kurumsal Yatırımcı Yönetici-leri Derneği'nin (TKYD) Başkanı Yağız Oral, sektördeki bu gelişi-min, uzun vadeli finansman sağ-lama açısından büyük önem taşı-dığını belirtti.

"TEFAS dönüm noktası oldu"

Basın toplantısında konuşan TKYD Başkanı Yağız Oral, Türki-ye'nin istikrarlı büyüme için ihti-yaç duyduğu uzun vadeli finans-man kaynağının sağlanmasında portföy yönetimi sektörünün kat-kısının artarak devam ettiğini ve edeceğini belirtti. Oral, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2015 yılında fon kuruculuğunu Port-föy Yönetimi Şirketlerine devret-mesi ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nun (TE-FAS) Takasbank tarafından dev-reye alınması, sektörümüz için bir dönüm noktası olmuştur" dedi.

Oral, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ürün çeşitliliğinin artması ile tasarruf sahiplerinin tasarruf-larını, büyüklüğüne bakmaksızın farklı varlık gruplarındaki fonla-ra yönlendirmeleri ile sektörün büyüklüğünün hatırı sayılır şekil-de artarak 5,6 trilyon TL'ye ulaştı. Sektörün yönettiği varlıklar GS-YH'nin %16'sına geldi. Ağustos 2020'de 3 milyon olan yatırım fo-nu yatırımcı sayısı Ağustos 2024 itibarı ile 5,2 milyon kişiye ulaştı.

Bu, %73'lük bir artışa denk geli-yor. Sektörün son yıllarda sergile-diği etkileyici büyüme ile geldiği bu noktayı çok önemsiyoruz; an-cak gelişmiş ülke ekonomileri ile karşılaştırıldığında gidilecek daha çok yol olduğunu da görüyoruz."

Oral, yönetim kurulu üyeliği-ni üstlendiği Avrupa Fon ve Var-lık Yönetimi Birliği EFAMA'nın raporlarına göre; 2023 sonu iti-barı ile Avrupa Portföy Yönetimi Sektörü'nün yönettiği varlıkların 20,6 trilyon Euro büyüklük ile Av-rupa GSYH'nin % 120'sinde oldu-ğunu, dünyaya bakıldığında dünya fon yönetimi sektörünün 67 tril-yon Euro büyüklük ile dünya GS-YH'nin % 69'u civarında olduğunu açıkladı. Oral, "TKYD olarak bu se-viyelere yaklaşmayı hedefliyoruz. Daha gelişmiş ve derinleşmiş ser-maye piyasaları ile birlikte ülkemi-zin finansal istikrarının artmasına ve ekonomimizin gelişmesine kat-kı vermeye devam edeceğiz" dedi.

BES, fon tutarının 1 trilyon TL eşiğini geçtiğini, Otomatik Ka-tılım Sistemi (OKS) fon tutarı-nın 75,6 milyar TL'ye ve diğer yö-netilen varlıkların ise 879 mil-yar TL'ye ulaştığını ifade ederek, "Yatırım fonlarının hızlı büyü-mesi 2024 yılında da devam ede-rek 2023 yılı sonundan 23 Eylül 2024'e kadar 1,4 trilyon TL net gi-riş yaşandı ve yatırım fonları bü-yüklüğü 3,9 trilyon TL oldu" dedi.

Birol BOZKURT