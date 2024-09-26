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Ehliyet yenilemede 2 liralık çile! 12 bin TL cezası var

Milyonlarca araç sürücüsünü ehliyet yenileme telaşı aldı. Yenileme yapmayanları 12 bin liralık bir ceza bekliyor. Ancak dijital vergi dairesi üzerinden sadece 13 TL'lik kağıt ücreti tahsil ediliyor. Kalan 2 TL'lik vakıf ücretinin ise bankalar aracılığıyla yapılması gerekiyor. Anlaşmalı bankası olmayan ve vezneye gidemeyenler bu bürokrasiye isyan ediyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 08:21, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:37
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Eski tip sürücü belgesi sahipleri için yenileme işlemlerinde sona yaklaşılıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde eski tip ehliyetini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor. Mevcut durumda bu ceza 4.064 TL olurken 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL civarında olması bekleniyor. Bu sebeple ehliyet yenileme işlemlerinde yoğunluk yaşanıyor. Ancak vatandaşlar bu işlemleri yaparken bazı problemler yaşıyor.

ATM'LER DE 2 TL ALMIYOR

Bugün itibarıyla 13 TL kağıt bedeli ve 2 lira vakıf bedeli ile toplamda 15 TL ödeyerek ehliyet yenileme yapabiliyorsunuz. Bu işlemleri anlaşmalı bankalar ve PTT aracılığıyla gerçekleştirmek mümkün. Ancak uzun kuyruklar sebebiyle vatandaşlar internet üzerinden ödeme yapmayı tercih ediyor. Ancak vergi dairesinin internet sitesinde işlem biraz karışık. Dijital vergi dairesi yalnızca 13 TL'lik kağıt bedelini kabul ediyor. Sitede kalan 2 TL'lik vakıf ücretini ödemek için bir alan bulunmuyor. Siteden 13 TL'yi ödeyip, kalan 2 TL'yi bankadan yapmanız gerekiyor. Şayet çalıştığınız banka 'anlaşmalı' değil ise bu işlemi banka sırasına girerek halletmeniz gerekiyor. Çünkü ATM'ler 2 TL gibi bir ücret kabul etmiyor. Vezne için sıraya girdiniz ve 2 TL vakıf ödemesi yapmak istiyorsunuz. Bu defa da ödeme kanalları farklı olduğu için sisteme giriş yapamıyorsunuz. Çoğu vatandaş yeniden 15 TL'lik ödemeyi bankadan yapmak zorunda kalıyor. Vergi dairesine internet üzerinden yapılan 13 TL'lik ödeme ise buhar oluyor. Konuyla ilgili sosyal medyada şikayetler artıyor. Anlaşmalı banka hesabı olmayan ve banka sırasına girmek istemeyenler ehliyet yenileme ücreti yatırırken bu tür bir bürokrasiye takılıyor.

VATANDAŞ İSYAN EDİYOR: DÜZELTİN BU DURUMU!

Konuyla ilgili şikayetlerden birinde; "Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasından işlem yaparak ehliyet yenileme problemi yaşıyorum. 13 TL ehliyet yenileme ücreti görünüyor. Ücreti yatırıp nüfus dairesine gidince sıra numarası alıp sıra geldikten sonra ücret eksikliği sebebiyle işlem yapılmadan yeniden ücret ödemek için tekrar bankamatiğe gitmeniz lazım. Aksilik tekrar devam ediyor, 5 TL kabul etmiyor bankamatikler, 20 TL de kabul etmiyor, para üstü veremediği için. Ciddi bir zaman kaybı yaşıyorum. Tek yapılması gereken direkt bankadan işlem yapılması. Bu sorunun çözülmesini, daha iyi bir hizmete dönüşmesini ve insanlara zorluk ve zaman kaybından daha çok zaman kazandırmak ve kolaylaştırılabilecek bir düzen sağlanması lazım" deniliyor. Bir başka yorumda ise "Online ehliyet değişim bedeli 13 TL ödedim ama 2 TL polis vakıf payı online yatmıyor ve bankaya gidilmesi gerekiyor. Çok saçma, uyarı yok, 2 TL için uğraş dur, bankaya gidiyorsun ayrı ayrı alamadıkları için yeniden yatırmanız gerekiyor" açıklaması yapılıyor.

KAAN ZENGİNLİ

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