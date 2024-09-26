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Fahiş zamda müteahhit oyunu!

6-7 milyon TL'ye satılan 3+1 dairede betonun maliyetinin iyi bir televizyon parası kadar olduğunu ifade eden Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak "2 bin-2.500 doları geçmez. Maksimum 3 bin dolarlık maliyet var. Yani 100 bin lira mı seni feryat ettiriyor?" diyerek müteahhitleri eleştirdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 09:11, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 09:12
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Fahiş zamda müteahhit oyunu!

Merkez Bankasının faiz yükseliş döngüsünün sonuna gelinirken, faizlerde düşüşün başlamasıyla beraber özellikle konut satışlarında hareketlilik bekleniyor. İstanbul'da metro inşaatlarına beton tedarik eden Albayrak Beton'un Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, hazır beton dışında yap-sat şeklinde projeler de ürettiklerini ifade ederek "Konut almak için en uygun zaman. Konutlar maliyetine satılıyor" diyor. İstanbul'da 108 hazır beton firması arasında yedinci, Türkiye'de ise 15. büyük firma olduklarına işaret eden Albayrak, beton sektöründen yüzde 1 pay aldıklarını, İstanbul'da bu oranın yüzde 10 olduğunu kaydetti. Hatay'da 30 bin konut ihale edileceğini ve bu süreçte orada olacaklarını anlatan Albayrak, küçük üreticilerin olduğu Anadolu'da rekabete aykırı hareketlerin olabileceğini ancak İstanbul'da 'yoğun rekabet' sebebiyle rekabete aykırı hareket olamayacağını söyledi. Müteahhitlerin zaman zaman dile getirdiği 'betonda fahiş zam' konusuna da değinen Albayrak "3+1 dairede toplam maliyetin içerisinde betonun maliyeti iyi bir televizyon maliyetidir. 2 bin-2.500 doları geçmez. Müteahhidin size 6-7 milyon TL'ye sattığı dairede maksimum 3 bin dolarlık maliyet var. Yani 100 bin lira mı seni feryat ettiriyor? Betoncu fahiş fiyatla iş yapsın demiyorum. Ama böyle bir şey olmadı" dedi.

KONUT FAİZİNDE ASIL DÜŞÜŞ 2026'DA

İnşaat tarafını büyütmek için uygun zaman olduğunu düşündüklerini belirten Albayrak, devam eden projeleri arasında Şile'de 56 daireden oluşan 'Teraphill 15' ve Çekmeköy'de 118 daireden oluşan 'Moonpark Koru'nun yer aldığını vurguladı. Ruhsat aşamasında da iki projeleri olduğunu belirten Albayrak "Çekmeköy Nişantepe'deki 80 dairelik 'Teraphill Loft' ve Şile'de 44 villalık 'Villa Rise' projelerimizde bu ay itibarıyla ilk kazmayı vuracağız" diye konuştu. "Uygun konut kredisi imkanlarından sonra önümüzdeki yılın mart, nisan ayında ağırlıklı bir satışa gireceğimizi tahmin ediyoruz" diyen Albayrak, şu an 2 milyon ile 5 milyon TL arasındaki konutlara talep olduğunu, kredi çekilmeden alındığını söylerken, 'beyaz yaka'nın iyi taksit ödeyeceği ortanın üstü konut isteyenlerde hareket olmadığını kaydetti. Merkez Bankası faizinin marta kadar yüzde 40'ın altına geleceğini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu: Piyasa bunun altında olabilir. Asıl 2026'nın ilk çeyreğidir konut kredilerinde düşüşün beklenmesi gereken zaman. Biz planlarımızı 2026'ya göre yapıyoruz.

REGÜLASYON GELSE 300-400 FİRMA GİDER

Türkiye'de betonun yüzde 75'ini Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi firmaların döktüğüne işaret eden Erdal Albayrak "Bugün parasal anlamda makine, ekipmanı tedarik edenler, bir şey sorulmadan bir santral kurabiliyor. Hatta Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi de olma şartı yok. Tesis kurabilir, işletebilir. Ancak çevre izni almadan tesisi çalıştıramaz. Türkiye Hazır Beton Birliği, sadece bir dernek değil, aynı zamanda iktisadi kuruluşları olan, en gelişmiş laboratuvarlara sahip, bilim kurulu olan bir kuruluş" dedi. Albayrak, gazetecilerin, "Peki bir standart, regülasyon gelirse, piyasadaki firmaların yüzde kaçı sektörün dışına çıkar?" sorusuna "Türkiye'de 1.300-1.400'e yakın beton firması var. Bir 300-400'ü gider" cevabını verdi. Albayrak, halka arz planları olduğunu da ifade etti.

ÖNDER ÇELİK

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