Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,1200 34,1210 34,1500 34,1510 Avro 38,2310 38,2320 38,1360 38,1370 Sterlin 45,7150 45,7250 45,6500 45,6620 İsviçre frangı 40,2450 40,2530 40,2030 40,2130 ANKARA ABD doları 34,0900 34,1700 34,1200 34,2000 Avro 38,1910 38,2710 38,0960 38,1760 Sterlin 45,6550 45,8650 45,5900 45,8000