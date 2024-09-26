Dolar günü yükselişle tamamladı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2024 17:28, Son Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:28
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,1200
|34,1210
|34,1500
|34,1510
|Avro
|38,2310
|38,2320
|38,1360
|38,1370
|Sterlin
|45,7150
|45,7250
|45,6500
|45,6620
|İsviçre frangı
|40,2450
|40,2530
|40,2030
|40,2130
|ANKARA
|ABD doları
|34,0900
|34,1700
|34,1200
|34,2000
|Avro
|38,1910
|38,2710
|38,0960
|38,1760
|Sterlin
|45,6550
|45,8650
|45,5900
|45,8000