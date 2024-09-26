Tacizci öğretmene 10 yıl hapis

Selçuklu ilçesindeki bir lisede 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki B.D., geçen nisanda ailesine, coğrafya öğretmeni M.K'nın (55) kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini anlattı. Genç kız ayrıca öğretmeninin kendisini eve bırakırken öpmeye çalıştığını, okulda da fiziki tacizde bulunduğunu söyledi. Gözaltına alınan M.K. tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada M.K., 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 7 yıl 6 ay, 'Cinsel taciz' suçundan da 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası olmak üzere toplam 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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