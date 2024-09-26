Mühendislik Tamamlama tercihleri başladı

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

2024-Mühendislik Tamamlama: Tercihlerin Alınması

2024 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2024-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2024-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu'na saat 11.00'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini 26 Eylül-1 Ekim 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 1 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2024-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu